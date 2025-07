TicketOne, il dir. Bardelli: “Oltre mille abbonamenti rinnovati in meno di un’ora, i server viaggiano a tutta forza!”

C’è un tetto agli abbonati, ma non sappiamo quanti abbonamenti nuovi rilascerà il Napoli in vendita libera. Sui biglietti delle amichevoli…

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Amedeo Bardelli, direttore responsabile di TicketOne:

“I server stanno andando a tutta forza, avevamo previsto una grande richiesta già nella prima fase di rinnovo per gli abbonamenti della SSC Napoli. Un migliaio di abbonamenti sono stati già rilasciati in meno di un’ora. Ad ora tutto sta andando come previsto, ci sono tante persone in coda sebbene siano comunque sicuri del proprio posto. C’è un’ansia continua per tenerselo stretto e questo è segnale di grande attaccamento dei tifosi del Napoli.

Fase di vendita libera? Arriverà il 4 agosto, ma non sappiamo quanti abbonamenti il Napoli potrà rilasciare nuovi. Bisognerà vedere in quanti non rinnoveranno e quanti posti nuovi aggiungerà la società. L’abbonamento Full copre tutte le competizioni e fa gola a tutti, ma anche quello Italia è ad un prezzo competitivo.

C’è un tetto agli abbonati possibili, altrimenti chi acquista il biglietto non avrebbe la possibilità di andare allo stadio. Ci sarà una bella concorrenza per chi cerca il tagliando singolo, rinnovo sempre l’invito a munirsi di Fidelity Card anche per loro. Andremo sempre più sul digitale e chi viene fidelizzato avrà più chance di acquistare il biglietto, soprattutto ora che torna la Champions League.

Biglietti delle amichevoli? Non abbiamo ancora delle date, ma le attendiamo con ansia. Appena avremo le ufficialità, i biglietti saranno messi in vendita. Ora la priorità è far partire bene la campagna abbonamenti. Non faccio riferimenti, ma altre società di Serie A si sono appoggiate ad altre piattaforme e si sono dovute fermare subito per due giorni…

Serve un Maradona più grande? La risposta del Comune di Napoli è stata forte. C’è un progetto di ampliamento e si farà. Non conosco i dettagli, ma può fare solo comodo alla piazza e ai noi del ticketing. Si può rimodernare quel che si vuole, ma avere uno stadio nuovo di zecca sarebbe il top”.