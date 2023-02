Ascoli-Benevento, la conferenza stampa di Stellone: “Dobbiamo trovare equilibrio e continuità per essere squadra”

“La gara con l’ Ascoli è importante come lo sono tutte le altre gare. Hanno cambiato allenatore ma sembrano in salute. Dobbiamo dare continuità alla vittoria di Brescia. Avremo gare ravvicinate con un organico in emergenza. Si è aggiunto Veseli.

Speriamo di recuperare Schiattarella per mercoledì. Letizia va ancora gestito, ma spero di utilizzarlo mercoledì o contro l’ Ascoli a gara in corso. Contro il Sudtirol farò 3-4 cambi. E’ bene dosare forze ed energie.

Sono fiducioso sui recuperi di Pettinari e Farias. Nel giro di due settimane conto di recuperare 3 o 4 calciatori.

Sugli svincolati abbiamo fatto valutazioni, ma le incognite erano tante.

Al di là dei moduli, l’ aspetto principale sono sempre i concetti di gioco. Bisogna attaccare con diversi giocatori e riempire gli spazi.

Abbiamo giocatori duttili e certi aspetti si sono visti contro il Brescia.

Viviani sta bene e ha fatto una buona gara, così come Leverbe contro il Cagliari. Domani partirà dall’ inizio.

A me interessa che si vinca la partita anche 1-0, al di là dei gol delle punte. Il gol arriverà.

Paleari sta bene e ha smaltito il fastidio muscolare.

Schiero la squadra in base a quello che vedo in settimana. Dobbiamo migliorare su diversi aspetti e capire alcuni momenti della partita. Sono aspetti importanti per diventare una squadra al più presto.

Se analizziamo la scorsa gara contro il Brescia ce ne rendiamo conto. Quello che è importante è lo spirito che abbiamo messo in campo. Non possiamo permetterci di andare ad Ascoli e giocare in maniera blanda.

La classifica dice che ancora non siamo messi bene. Chiedo concentrazione e gli allenamenti mi fanno essere fiducioso per la gara di domani. Con una rosa ridotta non posso far ruotare tutti. In un momento come questo, con tante gare ravvicinate, mi sarebbe stato utile.

Le vittoria ti fa trascorrere una settimana diversa. Ti libera dà un po’ di tensioni, ma dobbiamo dare continuità. Saranno tutte battaglie da qui alla fine. Giocare sempre con la tensione diventa stressante.

Diventare squadra vuol dire memorizzare i miei concetti per come intendo il calcio. È importante la concentrazione e l’ equilibrio. Questo è quello che ricordo sempre ai ragazzi. Bisogna raccogliere il massimo. Si gioca per vincere ma non bisogna perdere.

Tello ha recuperato e sta bene. Viviani deve metterci attenzione per migliorarsi. Ha un bel piede. Al di là di domani darà il suo contributo”.