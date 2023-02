LA PARTITA Empoli-Napoli 0-2, gli azzurri vincono al Castellani

il Napoli batte l’Empoli 2-0 con un autogol di Ismajli e una rete di Osimhen.



PRIMO TEMPO

Al 17’ passa in vantaggio il Napoli con un autogol di Ismajli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 29’ arriva il raddoppio del Napoli: conclusione di Kvaratskhelia dalla distanza, il portiere intercetta ma non trattiene, ne approfitta Osimhen che spedisce il pallone in rete. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 61’ va a segno di nuovo Osimhen ma è in posizione di fuorigioco. Al 68’ espulso Mario Rui per un fallo di reazione

IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (68′ Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (57′ Grassi), Marin, Haas (77′ Pjaca); Baldanzi; Satriano (77′ Vignato), Piccoli (57′ Caputo). A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Tonelli, Degli Innocenti, Fazzini. All. Zanetti

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa (93′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (93′ Ndombele), Lozano (71′ Olivera), Osimhen (84′ Simeone), Kvaratskhelia (71′ Elmas). A disposizione: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Simeone, Politano, Zerbin. All. Spalletti

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (VAR: Fabbri)

Ammoniti: Henderson, Grassi, Lozano

Espulsi: Mario Rui

Mariano Potena