NAPOLI, giornata cruciale per Sam Beukema

Giornata cruciale, quest’oggi, per Sam Beukema.

La trattativa per portare il difensore centrale alle falde del Vesuvio è ormai alle fasi finali.

Per il giocatore, pronto sul piatto un contratto fino al 2030 con ingaggio di 3 mln netti a stagione.

Per il Bologna, suo club di appartenenza, 30 mln + 2 di bonus.

Unico scoglio: la volontà della società rossoblu, che tuttora punta ad ottenere 31 mln + 3 di bonus.

Ma l’accordo non è affatto impossibile e nelle prossime 24 ore sia il Napoli che i felsinei si incontreranno nuovamente per trovare il punto di incontro fondamentale per il trasferimento del giovane.

La cifra versata dal club azzurro, tuttavia, non andrà interamente nelle casse degli emiliani: il 20% finirà nel tesoretto dell’AZ Alkmaar, che ha venduto il giocatore ai rossoblù per 8 mln + il cartellino di Kasius (2 mln) su cui il Bologna detiene il 40% sulla futura rivendita.

Per Beukema, il Napoli punta a raggiungere l’intesa totale a stretto giro al fine di disporre le visite mediche per la giornata di lunedì.