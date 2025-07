Mondiale per Club – Sarà Chelsea vs Psg la finale di questa competizione intercontinentale

Ieri sera,nella secondasemifinale del Mondiale per club, Il Psg di Kvaratskhekia e soci ha strapazzato il Real Mardid dell’ex Mbappè, con un sonoro 4 a 0 che non lascia dubbi sulla superiorità dei parigini che, in questa stagione stanno facendo incetta di trofei. In caso di successo nella finale di domenica, contro il Chelsea, infatti, il club francese si aggiudicherebbe il quarto titolo di questa splendida annata. Dopo solo 25 minuti dall’inizio, il Pag era già sul 3 a 0, in virtù dei gol diell’ex azzurro Fabian Ruiz,doppietta per lo spagnolo,e di Dembelè. A chiudere il match ci ha pensato Ramos a tre minuti dalla fine, per un’umiliante disfatta dei blancos, con Mbappè incredulo. Insomma Donnarumma e compagni si sono dimostrati una compagine straordinaria, spettacolare ed imbattibile. Dopo aver visto all’opera la formazione transalpina, cosa dovrà fare il tecnico degli inglesi Maresca per mettere lo sgambetto al Psg? Difficile dirlo, ovviamente, adesso,tutti i pronostici sono dalla parte degli uomini di Luis Enrique, ma nel calcio, di scontato non vi nulla.