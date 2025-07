NAPOLI – Questa mattina secondo giorno di raduno degli azzurri a Castel Volturno, è iniziata la nuova avventura di Antonio Conte

E’iniziata ieri mattina, col primo giorno di raduno e visite mediche, la nuova stagione del Napoli, edizione 2025/26, con Antonio Conte, ancora sulla panchina azzurra, per migliorare, ulteriormente, lo standard dell’annata appena passata, culminata, a sorpresa, con la conquista del quarto titolo della storia del club partenopeo, che tra poco più di un anno, festeggerà il suo centenario dalla fondazione. Era il primo agosto del 1926. Questa mattina, infatti, al Centro Sportivo di Castel Volturno ci sarà la seconda giornata del raduno della rosa, attualmente a disposizione del tecnico salentino. Poi, dopodomani, partenza per il Trentino, sede della prima fase del ritiro estivo. A Dimaro – Folgarida, si aggregheranno, tra qualche giorno. anche i due nuovi acquisti Noa Lang e Beukema. i quali, a breve, faranno le visite di rito e firmeranno il contratto che li legherà al Napoli. Sono tornati, intanto, alla base, dopo i prestiti, i vari Cajuste, Lindstrom e Cheddira, che però, non faranno parte del progetto azzurro e quindi dovranno essere piazzati altrove da Giovanni Manna. Mancherà il nigeriano Victor Osimhen, che ha inviato alla società un certificato medico. Una sorta di sotterfugio per non presentarsi a questa rentrèe.Sempre un rebus il suo futuro.