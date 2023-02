Fimmanò, Pillon, Sansovini, Petrazzuolo e Napolitano a Radio Punto Nuovo

Fimmanò: “Il Napoli ha avuto due fortune nella propria vita: avere Maradona e avere questa squadra che resterà nella storia come la più forte di sempre”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato esperto di diritto sportivo: “Il Napoli ha avuto due grandi fortune nella propria vita: la prima di aver avuto Maradona, la seconda che questa squadra resterà per sempre nella storia per quanto sta facendo. Diciamoci la verità: questo Napoli non era programmato per diventare il più forte di tutti i tempi, ma lo sta diventando. Mai si era vista una squadra poter vincere lo Scudetto battendo tutti i record. Poi mi dispiace che la Juventus sia stata penalizzata: tra vent’anni si dirà che questo Scudetto del Napoli sarà dovuto perché aiutato dall’assenza della Juve. E invece siamo dinanzi ad una situazione quasi astrale! E vi dirò, sono anche fiducioso sulla Champions… De Laurentiis neanche si sarebbe mai immaginato un Napoli così forte, quindi figuriamoci se potevamo immaginarcelo noi (ride ndr). La pausa ha fatto anche bene a questo Napoli, eliminando un ipotetico periodo di calo. Peccato la sconfitta con l’Inter, ad incontrarla adesso sarebbe fino 3 o 4 a 0 per gli azzurri. Simeone? E’ da Guinness dei primati, nessuno al mondo ha un’alternativa così per numeri e rendimento… Questione plusvalenze? Il Napoli è espressamente citato nel provvedimento ed è l’unica squadra alla quale nulla potesse essere sanzionato. Per le altre società che hanno operato con la Juventus, invece, una differente ratio potrebbe esserci. Non vedo possibilità di punire il Napoli per il caso Osimhen, non si può giudicare due volte le stesse”.

Pillon: “Sono juventino, ma faccio il tifo per il Napoli dei miei amici Spalletti e Giuntoli. Un messaggio a Luciano? Non voglio portargli sfortuna…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Pillon, ex Spezia e allenatore: “Con Luciano abbiamo condiviso tanti anni a La Spezia, sono felice per lui. Il Napoli sta viaggiando splendidamente, quando una squadra gioca così si vede la mano dell’allenatore ed è merito suo. Tutti ci aspettavamo un Napoli che partisse svantaggiato, ma Giuntoli è stato bravissimo. Con Cristiano ho lavorato a Carpi, in questo è davvero un fenomeno: sono gli acquisti suoi e sono contento di come sta andando. Se faccio il tifo per il Napoli di Luciano e Cristiano? Dalla nascita sono juventino (ride ndr)… Ma certo che mi fa piacere vedere che il Napoli continui così e possa raggiungere qualcosa che merita da tanto tempo. Un messaggio mio a Spalletti? Per carità, non voglio portargli sfortuna (ride ndr)! Sono davvero felice per lui, la sua forza è quella sana vena di pazzia che mette dentro il suo lavoro ogni giorno. La gara con lo Spezia? Occhio perché sarà delicatissima, mai dare per scontato nulla in Serie A. Il Napoli non dovrà sottovalutare nessuno d’ora in poi, tutte vorranno togliere punti alla capolista. Poi ora arriveranno gli impegni europei e si giocherà ogni tre giorni. Spalletti però è bravissimo nel mantenere gli equilibri del suo spogliatoio e nel non stravolgere troppo la formazione”.

Sansovini: “A Spalletti, da mister, ruberei tutto. Io nel tridente con Kvara e Osimhen? Mi tengo Insigne e Immobile”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Sansovini, ex calciatore dello Spezia: “Il Napoli è davvero bellissimo, per organizzazione e talento. Vederlo giocare è un piacere anche per gli avversari. Vengono fuori dei concetti di gioco molto moderni, Spalletti ha messo su un sistema davvero eccezionale. Gli azzurri sono ad un passo dal titolo proprio per questo motivo. Cosa ruberei a Spalletti? Tutto (ride ndr)! E’ uno dei migliori allenatori al mondo, spero di imparare il più possibile da lui. Il Napoli quest’anno è un rullo compressore che non sbaglia più contro le piccole: qui sta il vero salto di qualità degli azzurri. Simeone? Si è integrato alla perfezione, ha trovato e capito cosa può dare al Napoli anche giocando pochi minuti. Arrivati a questo punto, l’obiettivo è talmente alto che poi il minutaggio lascia il tempo che trova. Mi sarebbe piaciuto giocare in questo tridente con Kvara e Osimhen? Personalmente, mi tengo il tridente con Insigne e Immobile. Non per una questione tecnica, ma perché quello l’ho vissuto dal vivo a Pescara: abbiamo visto poi che carriera hanno fatto Lorenzo e Ciro”

Petrazzuolo: “Cena in casa Napoli, ecco cosa è successo. Non mi aspetto cambi da Spalletti in vista di La Spezia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com: “La cena in casa Napoli? Conosco molto bene il proprietario de ‘La Baita’, so bene cosa è successo. Cena serenissima, tutta a base di carne. La serata è stata molto divertente. Il Napoli è una vera anomalia quest’anno, già con questi tredici punti di distacco a gennaio. Il ragionamento va fatto però considerando anche le inseguitrici, che sembrano iniziare a distrarsi e anche molto. L’Inter ha vinto con difficoltà, mentre il Milan toppa e la Juventus con Allegri parla di salvezza. Nessuno mette pressione al Napoli e ora rischia di andare in carrozza verso il grande obiettivo. Non ci sarà neanche l’impegno di Coppa Italia a intasare il calendario azzurro, poi vedremo come sarà tutto quando arriverà la Champions League. Cambi con lo Spezia da parte di Spalletti? Non credo, Spalletti ha tenuto la tensione alta anche nel post gara con la Roma. E poi con le cinque sostituzioni ha risolto la questione delle scelte di formazione. Ormai il Napoli ha degli equilibri consolidati, più di qualche piccolo cambio non può fare. E poi di questi periodi, come fai a togliere elementi come Mario Rui e Di Lorenzo? Ecco, le scelte di formazione dipenderanno da questo. Ci sono tanti inamovibili ormai in questo Napoli. Simeone? Segna soltanto golden goal, ce lo ricorderemo sempre per aver segnato gol storici. E va benissimo così, anche se gioca soltanto 10 minuti è già nella top 10 degli attaccanti della storia del Napoli”.

Costanzo, l’agente: “Davide alla Pro Vercelli per tornare più forte al Napoli. Società sempre al nostro fianco, punta su di lui. Davide ha svolto tutto il ritiro con Spalletti, ecco cosa mi raccontava sempre. Quando rifiutò la console che Kouliblay gli aveva regalato…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Napolitano, agente di Davide Costanzo: “Davide è andato alla Pro Vercelli per tornare quanto prima a Napoli e molto più forte di prima. D’accordo con la società azzurra abbiamo optato per costruire un percorso diverso per questo ragazzo. Della sua esperienza in ritiro a Dimaro con la squadra di Spalletti, si porta dietro tanto. La sera mi telefonava sempre raccontandomi: “Riccà, il mister mi chiede di andare più veloce, ma da una parte arriva Osimhen e dall’altra Lozano…” (ride ndr). Il ragazzo ora ha tanta voglia di crescere, è l’unico della vecchia Primavera che con Ambrosino ha partecipato a tutto il ritiro del Napoli e anche a tutte le amichevoli. Messaggi a Davide? Il Napoli si fa sentire sempre, sia con Giuntoli e con Spalletti. Nel suo cambio dall’Alessandria alla Pro Vercelli, il Napoli è sempre stato vicino al ragazzo e non ci siamo mai sentiti abbandonati. Al tavolo delle trattative i dirigenti azzurri sono sempre stati presenti. Il Napoli punta su Davide e sui ragazzi che ha a disposizione. Davide aveva molto legato con Manolas, avevano un rapporto speciale. Anche con Koulibaly, che gli faceva tanti regali e che però Davide rifiutava perché non voleva approfittarsene. A 19 anni non è da tutti rifiutare una nota console di videogiochi che ti arriva da uno dei senatori… Lui è sempre andato d’accordo con tutti, Davide è sempre stato ben accettato da tutto il gruppo”.