Jacobelli, Roano, Bucciantini, Gomirato e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a ‘Radio Napoli Centrale’: “Inter e Juventus pagheranno il Mondiale per Club” – “L’Atalanta vuole 60 milioni per Lookman, difficilmente i bergamaschi abbasseranno le proprie pretese. Modric può ancora dare tantissimo al calcio italiano. Modric colmerà una lacuna del Milan: la leadership. Il Milan può lottare per il campionato, il Napoli sta facendo un mercato che gli sta permettendo di compiere un solco importante con le altre squadre. Lo stesso Ricci può crescere tanto dietro a Modric. Anche De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti al mondo, darà tantissimo al nostro campionato. Il mercato è ancora lungo, ma Inter e Juventus pagheranno lo sforzo del Mondiale per Club”.

Luigi Roano, giornalista de Il Mattino’, ha parlato così così a ‘Radio Napoli Centrale’: “De Laurentiis ha presentato un progetto vero alla ZES per il nuovo stadio” – “Il presidente De Laurentiis ha presentato alla ZES, organismo che racchiude 8 regioni, un progetto per il nuovo stadio nella zona dell’ex macello. La ZES è un organismo del Governo. La richiesta è stata protocollata, già si è aperta la conferenza dei servizi. Se dovesse arrivare il sì di quest’ultima, di fatto, si potranno iniziare i lavori dello stadio. La ZES è stata costituita proprio per alleggerire la macchina burocratica. Il progetto dovrà essere ritenuto valido entro il 4 settembre. Stiamo parlando di un progetto serio, il Maradona non c’entra nulla con De Laurentiis perché è un impianto del Comune. De Laurentiis ha deciso di non investire nel Maradona. Credo che anche il Comune sia rimasto sorpreso dalla mossa di De Laurentiis”.



Marco Bucciantini, giornalista di ‘Sky Sport Italia’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lucca deve dimostrare di essere pronto a fare l’alternativa. Ndoye fortissimo”- “Le squadre hanno bisogno di giocatori forti. De Bruyne migliora il Napoli, altro discorso per Dzeko e Modric. Questi ultimi hanno bisogno di giocare di minuti ed il campionato di Serie A, visti i ritmi più blandi, te lo permette. Ndoye, per me, è un giocatore fortissimo, con Lang hai completato nel migliore dei modi le corsie offensive. Lucca? Lui, sicuramente, è migliorato tantissimo. Ma all’Udinese era il faro dell’attacco, anche se ora bisogna vedere quanto possa dare come alternativa e non come titolare. Questa cosa è diversa, visto che devi essere decisivo in pochissimo tempo. Conte non ha mai fatto grandi Champions, ma le ha disputate ed ha fatto sempre bene in campionato. De Bruyne migliorerà il palleggio del Napoli, cosa che è mancata l’anno scorso. Poi, ovviamente, De Bruyne fa tanto altro. Se sta bene, di fatto, bisogna decidere gli altri dieci”.



Guido Gomirato, giornalista de Il Corriere dello Sport’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lucca è un gran colpo del Napoli, è in costate ascesa”- “Ormai ci siamo per vedere Lucca al Napoli, credo che il Napoli abbia fatto un ottimo colpo. Lucca è un giocatore che si sta sgrezzando, ma ha già dimostrato di avere tutti i colpi del grande giocatore. Potrà fare molto comodo al Napoli. Lucca, nel giro di pochi mesi, si imporrà anche nel Napoli come uno dei migliori attaccanti in Serie A. Deve imparare a difendere meglio il pallone, prendendosi così qualche ammonizione in più, ma sono sicuro che a Napoli migliorerà ancora. Stiamo parlando di un giocatore in completa ascesa. Ndoye? Il Napoli sa fare il mercato come pochi. De Laurentiis, difficilmente, butta via i soldi. Alternative dell’Udinese a Lucca? I Pozzo sono bravissimi su questi, hanno sempre preso ottimi sostituti”.



Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Mi intriga molto la formula con cui è stato preso Lucca. Ndoye? Sarà una trattativa lunga” – “Mi sembra molto interessante la formula con cui arriverà Lucca (prestito a 9 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 26, ndr), visto che permette al Napoli di dilazionare tutti questi pagamenti. Ndoye 50 milioni? Il Napoli, così come altre squadre, non ha infatti chiuso a queste cifre. Il Bologna si trova in una situazione difficile, visto che non può cedere facilmente un altro suo big. Ndoye sarà una lunghissima trattativa, forse anche per la seconda metà di Castel di Sangro. Altrimenti, il Napoli può virare su altri calciatori. Nel caso fosse così, visto che è stato accontentato in tutto, Conte se ne farà una ragione. L’arrivo di Ndoye è legato alla cessione di Victor Osimhen, i cui soldi saranno investiti dal Napoli per lo svizzero. Se non dovesse andare al Galatasaray, il nigeriano potrebbe diventare un obiettivo del Liverpool. Nuovo stadio? La proposta di De Laurentiis è estremamente intelligente, visto che in quella zona ci sono tasse a zero per chi inserisce un insediamento produttivo e lo stadio è sicuramente uno di questi”.