Calciomercato – Il Napoli assoluto protagonista di questa sessione estiva, Manna detta legge, già sei i colpi messi a segno

Senza dubbio alcuno, in questa sessione estiva di calciomercato, l’assoluto protagonista è il Napoli, Manna, infatti, sta dettando legge, a suon di grandi colpi, già sei finora i nuovi volti della squadra ma non è finita qui, ci saranno ancora altre operazioni. Non è ancora tramontata la pista Ndoye del Bologna; il club felsineo non si smuove dai 45 milioni per il cartellino dello svizzero e finora ha respinto ogni proposta del club partenopeo. Tuttavia, Ndoye ha già l’accordo economico con la società partenopea che gli ha offerto quasi 3 milioni a stagione, contro gli ottocentomila euro percepiti in Emilia. Dunque, sarà difficile trattenere il giocatore, con questa prospettiva. Oltre all’esterno rossoblù, per il quale Antonio Conte stravede, il Ds azzurro sta cercando un terzino ed un sesto centrocampista, al fine di completare le richieste dell’allenatore.