De Bruyne – Il centrocampista belga accolto, a Dimaro, con grandi applausi, i tifosi azzurri hanno reso omaggio al nuovo fuoriclasse del Napoli

Ieri, intorno alle 13, il nuovo fuoriclasse del Napoli Kevin De Bruyne è giunto nel ritiro, in Trentino, accolto dai tifosi napoletani, con cori ed applausi scroscianti. Un benvenuto da vera sta; i 300 sostenitori della squadra partenopea presenti davanti al bus azzurro, hanno mostrato tanto entusiasmo ed emozione. La gioia cresceva minuto dopo minuto,fino al primo allenamento del pomeriggio, allo stadio di Carciato. Insomma il belga è stato salutato alla stregua di un re. Non a caso, De Bruyne è stato soprannominato «The King»,dalla la Serie A sui propri canali ufficiali, accendendo ulteriormente l’attesa dei tifosi in festa. Intanto, nel pomeiggio partitella, a campo e ranghi ridotti, con Antonio Conte che ha provato, sia il canonico 4/3/3 che il 4/2/3/1. L’ex City ha provato a giocare da mezz’ala destra. Un particolare che potrebbe far intendere le intenzioni del tecnico azzurro, in vista dell’imminente nuova stagione. La partitella di soli 45 minuti si è conclusda con il risultato di 2 a 0 favore della formazione di Di Lorenzo, con reti di Raspadori e Zerbin. Stamane è atteso l’esordio in campo di Lucca, mentre Beukema potrebbe aggregarsi nel pomeriggio. Ancora out Buongiorno e Gilmour, entrambi in fase di recupero con terapie e piscina.