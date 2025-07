Moretto, Sartori, De Giovanni, Salerno, Scotto e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Juanlu Sanchez spinge per il Napoli” – “ Juanlu Sanchez? Mi hanno confermato che nelle prossime ore è previsto un contatto tra Napoli e Siviglia per cercare di capire come sbloccare questa trattativa. Il Siviglia chiede 20 milioni più 10% sulla futura rivendita, mentre il Napoli ha offerto. Le parti non sono distanti e, inoltre, il giocatore spinge per andare al Napoli, visto che ha anche l’accordo. Juanlu Sanchez è un giocatore di prospettiva e che il Napoli segue da tempo. Lui è un terzino destro, che fa anche la zona offensiva. Con Conte può crescere ancora di più. Alternativa a Politano? Juanlu Sanchez ha grandi doti offensive, ma tutto dipende da Conte come lo vede. Il Napoli sta prendendo uno dei giovani spagnoli più forti in quel ruolo. Miretti? Il Napoli l’ha sondato, visto che piace. Anche se non ci sono stati contatti recenti. So che il Sunderland si è mosso per Anguissa. Raspadori, invece, è seguito dall’Atalanta. Su Simeone c’è, ovviamente, il Pisa. Bisogna capire il futuro di Anguissa, visto che è un giocatore importante per Conte. Musah è stato davvero vicino al Napoli, ma poi la situazione si è fermata sulla linea di porta”.

Gianluca Sartori, giornalista del Corriere della Sera Torino, ha parlato così a Radio Napoli Centrale’: “Ngonge molto vicino al Torino, continua il forcing del Napoli su Milinkovic-Savic” – “Ngonge è molto vicino al Torino. Dovrebbe trovarsi l’accordo con prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare d’obbligo con determinate condizioni per una valutazione intorno ai 12 milioni di euro. Milinkovic-Savic ha già detto sì al Napoli, che dovrà pagare la clausola rescissoria. Mercato della Juve? Non si capisce dove la Juve voglia andare, i nomi che si stanno facendo non sono abbastanza per colmare il gap con Napoli ed Inter. Vlahovic? Situazione molto complicata, non mi sorprenderebbe che parta questa stagione nella Juve. Cristiano Giuntoli non ha lasciato un bel ricordo a Torino così come ha fatto a Napoli, ma ci sta un errore in una carriera di un professionista. Il Napoli, vedendo il mercato, ha buone possibilità di confermarsi campione. In Champions, invece, Conte deve sfatare questa sorta di tabù. Miretti? Giocatore di talento, poi Conte è bravo a far migliorare tutti i giocatori che hanno margini di crescita”.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Occhio dal possibile dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic. Preoccupato per il Maradona” – “Ho la sensazione che questo sia il primo Napoli di Conte, visto che l’anno scorso c’era una situazione drammatica: tutti, dopo il decimo posto, volevano andare via. La società sta mettendo in pratica tutte le le idee di Conte. Se hai preso Lang, non puoi prendere Lookman che hanno le stesse caratteristiche. Ndoye, invece, dà più equilibrio, proprio come Politano. L’operazione Ndoye è logica. Il Napoli, ad oggi, è stata l’unica squadra che ha fatto mercato con decisione. Mi piace tantissimo Milinkovic-Savic, ma bisogna vedere se Meret ne risentirà o meno della presenza del serbo. Occhio a questo dualismo La questione del sesto centrocampista non è marginale, visto che c’è solo Anguissa con determinate caratteristiche. Lo stesso Anguissa, inoltre, andrà anche in Coppa d’Africa. Uno stadio alternativo al Maradona, di fatto, toglierebbe il senso di esistere da parte di quest’ultimo. Mi preoccupa un po’ questo discorso, visto che c’è anche l’Europeo in vista. Senza il Napoli, di fatto, vedo difficile che si ristrutturi il Maradona e la città non può perdere questa possibilità”.

Il giornalista Pompilio Salerno ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Lucca ha colpito Conte” – “Il Napoli voleva Darwin Nunez, ma Lucca è arrivato per la richiesta di Conte di avere la maggior parte della rosa già a Dimaro. Lucca ha una stazza imponente ed quello che ha colpito lo stesso Conte. Lucca ha una grande fisicità ed una grande capacità di difendere palla, Conte lo migliorerà a lavorare con la squadra. Lucca è arrivato a Villa Stuart con un’espressione molto seria”.

Il giornalista Giovanni Scotto ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Milinkovic-Savic possibile nuovo acquisto” – “Milinkovic-Savic potrebbe diventare un nuovo acquisto. Voto al mercato del Napoli? Per il momento, di fatto, è un voto altissimo. Manca solo un ritocco. L’unico dubbio, forse, è legato a Lucca, che porta con sé qualche incognita in più per la sua poca esperienza nel giocare ad altissimo livello. Il Napoli, fino a questo momento, ha speso 74 milioni, ovvero quanto incassato dalla cessione di Kvaratskhelia. Ora, quindi, il Napoli dovrà cedere qualcuno, anche se ha il grande vantaggio di aver preso già cinque calciatori. Adesso si attende la cessione di Osimhen, il quale è sempre più vicino al Galatasaray”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Al Comune non conviene fare opposizione sul nuovo stadio”- “Non so se al Comune convenga fare opposizione a questa scelta di De Laurentiis di riferirsi direttamente al Governo per il nuovo stadio. Il Comune si sente scavalcato, visto che così perderebbe un alleato importante per i lavori di ristrutturazione del Maradona. Anche perché Euro 2032 è sempre più vicino. Un Maradona più condiviso, se il Napoli dovesse costruire il suo stadio, potrebbe dare più possibilità ad altre discipline, ma bisogna ancora aspettare. Il Napoli sta componendo uno squadrone. Oltre ai nomi soliti, credo che possa arrivare anche Juanlu Sanchez. Osimhen dovrebbe capire da solo se un club può prenderlo o meno, potrebbe anche lui scegliere di togliersi qualcosa per concludere questa trattativa. Dopo l’ultimatum del Napoli al Galatasaray, sempre se non si dovesse raggiungere un accordo, su Osimhen potrebbero inserirsi altre squadre come il Liverpool e l’Al Hilal”.

