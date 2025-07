DIMARO – Alle 15, dal ritiro in Trentino, ci sarà la prima conferenza stampa di Kevin De Bruyne

Dopo la conferenza stampa, di ieri pomeriggio, di Antonio Conte, dal ritiro in Trentino, oggi, alle 15, parlerà, per la prima volta, alla stampa napoletana ed italiana, il campione del nuovo Napoli, Kevin De Bruyne. Dal canto suo, il tecnico azzurro, ha già tessuto le doti del centrocampista belga, giocatore che sicuramente darà molta più qualità alla squadra. Del resto, chi non conosce la bravura di questo fuoriclasse, che ha rinunciato a fior di milioni, dall’Arabia, riducendosi persino l’ingaggio, pur di approdare alle pendici del Vesuvio. Conte ha ribadito che De Bruyne sarà in grado di creare il terreno per dare slancio ai giovani talenti già presenti e a quelli che verranno in futuro. Di lui, ha parlato, sempre ieri, anche il presidente De Laurentiis, intervistato ai microfoni di Sky, affermando che l’acquisto più importanre del suo Napoli farà la differenza, portando tanta esperienza e classe che sertviranno da esempio ai nuovi compagni. Dunque, dopo pranzo, ascolteremo le prime parole, da giocatore azzurro, del talento, connazionale di Lukaku.