Salerno, Schira, Rossin, De Canio e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Pompilio Salerno ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Beukema ha dimostrato di volere fortemente il Napoli” – “Beukema? Posso dire che è arrivato a Villa Stuart in maniera educata e poi si è sciolto un sorriso che faceva capire un grosso ‘finalmente’. Beukema voleva assolutamente il Napoli e lo si capiva dalle sue espressioni di questa mattina. Ndoye è perfetto per il progetto di Conte, ovvero quello di avere tanti titolari che si giocheranno il posto. Beukema è arrivato sicuramente per giocarsi le sue carte, visto che ha esperienza”.

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Domani giorno decisivo per gli affari Milinkovic-Savic e Ngonge” – ”Domani ci sarà un incontro tra Napoli e Torino per chiudere le operazioni Milinkovic-Savic e Ngonge. Settimana prossima, di fatto, il Napoli tornerà alla carica per Ndoye. Dopo, di fatto, gli azzurri cercheranno di prendere un vice Di Lorenzo ed un centrocampista, compiendo 10 acquisti. Miretti? Posso dire che è un’idea, ma vedo difficile che il Napoli dia 20 milioni alla Juventus. Il sesto centrocampista è l’ultimo obiettivo, prima si vuole chiudere per Milinkovic-Savic-Ndoye ed il vice Di Lorenzo. Ndoye ed il vice Di Lorenzo potrebbero arrivare per il ritiro di Castel di Sangro. Ndoye, secondo, sicuramente è un grande giocatore. Lucca è un nome che non fa sognare, ma può essere utile: come Llorente nella Juve di Conte. Chi sarà l’avversaria del Napoli? L’Inter, soprattutto se dovesse prendere Lookman e se non dovesse vendere nessuno. Sarà ancora una volta una sfida tra di loro”.

Elena Rossin, giornalista di Torinogranata, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Milinkovic-Savic è tranquillo al Toro, ma entro lunedì dovrebbe essere del Napoli” – “Milinkovic-Savic sembra vicino al Napoli, ma quest’oggi si è allenato serenamente con il Toro: come se non dovesse andare via. Sono qui in ritiro con il Torino e posso dire che vedo un Milinkovic-Savic molto tranquillo. Credo che comunque Milinkovic-Savic andrà al Napoli, ma ci vorrà un po’ più di tempo. Credo che l’operazione si chiuda al massimo lunedì’, stanno limando gli ultimi dettagli. Anche se nel mercato bisogna sempre aspettare, ma sembra tutto scritto. Ngonge? Vuole raggiungere Baroni ed è molto vicino al Torino, che ha bisogno di un giocatore come il belga. Ngonge è una trattativa separata da Milinkovic-Savic. Ricordiamo che il Toro continua a chiedere i soldi della clausola da Milinkovic-Savic poi, forse, ci si può venire incontro, anche se è difficile”.

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori uomo mercato, deve giocare” – “Il Napoli sta dimostrando una bella dimostrazione di forza. L’anno scorso c’è stato un miracolo fortunato: il campionato l’ha perso l’Inter, ma il Napoli l’ha vinto. Grazie a questo calciomercato, il tasso tecnico del Napoli si è elevato molto. Il Napoli quest’anno ha sicuramente più frecce nel proprio arco per segnare. Raspadori? Credo che ci possa essere opportunità per lui per il Napoli di farlo diventare un uomo mercato. Con l’arrivo di Lucca e degli altri esterni, di fatto, si capisce che ci sarà poca possibilità di variare lo schema tattico e, probabilmente, Raspadori non dovrebbe trovare spazio. Lui ha bisogno di giocare”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori resterà, il Napoli deve 30 gol più quest’anno per vincere ancora” – “Il Napoli ha speso 72 milioni in due anni per prendere due difensori centrali (Buongiorno e Beukema) e sono tanti, ma il mercato ormai è questo. Se il Napoli dovesse chiudere Ndoye, Juanlu Sanchez e Miretti, di fatto, il suo mercato sarebbe da 9. Credo che questo possa essere uno dei Napoli più forte di tutti i tempi, ma su quest’ultimo aspetto bisogna aspettare sempre il campo. Conte è ben consapevole che l’anno prossimo il suo Napoli dovrà rispettare tantissime aspettative. Raspadori? Avrà parlato con Conte e, quindi, è convinto che giocherà, visto che sia lui che i suoi agenti non hanno fatto rumore. Conte è il primo ad aver capito di aver vinto uno scudetto impronosticabile, soprattutto a gara in corso. Lui, di fatto, sa benissimo che servono ben 30-40 gol in più per vincere ancora. Lukaku quest’anno c’è dal primo giorno di ritiro e questo lo può aiutare davvero tantissimo a diventare ancora più importante. Il ritiro, soprattutto quando si ha una ‘certa età’, diventa sempre più fondamentale”.

