DIMARO – Alle 18 il Napoli affronta l’Arezzo nella prima amichevole estiva della nuova stagione; il match in onda in pay per wiew

Oggi è il giorno della prima amichevole estiva del nuovo Napoli edizione 2025/26. Alle 18, infatti, gli azzurri, allo stadio di Carciato, a Dimaro – Folgarida, incontrano l’Arezzo, formazione di serie C.

Grande curiosità per i tifosi partenopei che accorreranno in massa, per vedere all’opera Kevin De Bruyne e gli altri nuovi acquisti come Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema e Luca Marianucci, in attesa degli altri colpi di mercato che verranno a breve. Un test sicuramente interessante per i Campioni in carica, i quali, dopo questa prima amichevole affronteranno in sequenza il Catanzaro, i francesi del Brest, gli spagnoli del Girona ed infine i greci dell’ Olimpiakos.Quest’ultime due si disputerann o ad agosto in quel di Castel di Sangro, sede della seconda fase del ritiro, dal 30 luglio al 14 del mese prossimo. Tutte le gare saranno, però a pagamento sulle piattaforme Dazn, Sky e One Fotball, in pay per wiew, al costo di 10 euro; quindi anche gli abbonati, per assistere alle amichevoli di cui sopra dovranno pagare.