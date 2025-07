Mercato Napoli – Manna, adesso, punta ad uno tra Chiesa e Grealish, dopo le complicanze per Ndoye e Lookman

Secondo quanto riportato, stamane, dal noto quotidiano “Il Corriere dello Sport”il Ds azzurro, per forza maggiore, ha deciso di mollare le piste Ndoye e Lookman per virare su altri due nomi di lusso. Si tratta dell’ex bianconero Federico Chiesa, fuori dai programmi del Liverpool e di Jack Grealish. L’esterno italiano se tornasse nelle condizioni di un tempo, sarebbe utilissimo alla causa azzurra e ritornare in patria, nonché ritrovare Conte per lui sarrebe l’ideale. Il tecnico leccese, peraltro, ha sempre stimato il calciatore figlio d’arte. Grealish, 29 anni, come De Bruyne e era al Manchester City ma anche lui lascerà i citizen. L’inglese, quindi sarebbe l’alternativa ultima per l’altro esterno ma entrambi i calciatori hanno un ingaggio abibastanza alto. Pertanto, per trasferirsi all’ombra del Vesuvio, dovrebbereo abbassare di molto le pretese.