Dimaro – Folgarida – Probabilie formazione azzurra per l’amichevole Napoli vs Arezzo, calcio d’inizio alle 18

Questo pomeriggio, alle 18, il Napoli con i primi cinque volti nuovi, arrivati dal mercato, scenderà in campo. a Dimaro – Folgaridas, sul terreno di gioco dello stadio di Carciato, per l’occasione sold out, per disputare la prima amichevole della nuova stagione, incontrando l’Arezzo, compagine di terza serie. Out Buongiorno, Gilmour e Politano, causa infortuni, Conte adotterà il solito modulo 4/3/3. Ovviamente in porta ci sarà Alex Meret, in difesa la coppia centrale sarà formata da Beukema e Rrahmani, mentre sulle fasce vedremo capitan Di Lorenzo e uno tra Olivera e Spinazzola. Nella zona mediana del campo spazio a De Bruyne, Lobotka e Mc Tominay. In avanti Neres a destra, Lukaku, punta centrale e Noa Lang sulla corsia mancina. Dunque, riepilogando,l’undici iniziale dovrebbe essewre il seguente:

Napoli (4-3-3):Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, ( Olivera), De Bruyne, Lobotka, McTominay, Neres, Lukaku, Noa Lang. All. Conte,