WRESTLING – Stamattina si è spento a 71 anni il leggendario Hulk Hogan

Secondo la testata americana TMZ Sports, una serie di auto della polizia e di paramedici erano parcheggiate fuori la casa di Hulk Hogan che è stata poi trasportato su una barella nell’ambulanza. Solo poche settimane fa, la moglie della leggenda del wrestling, Sky, ha smentito le voci secondo cui il marito fosse in coma affermando che il suo cuore era “forte” mentre si riprendeva dagli interventi chirurgici.

Chi era Hulk Hogan – Hulk Hogan, il cui vero nome era Terry Eugene Bollea, è stato il più grande wrestler professionista. Attore e personaggio televisivo statunitense (indimenticabile la sua performance in Rocky III), è nato il 11 agosto 1953 a Augusta, in Georgia. È diventato celebre negli anni ’80 e ’90 grazie alla sua presenza carismatica, il fisico imponente, i suoi baffi biondi e frasi celebri come “Whatcha gonna do, brother?”. Nel 2005 è stato introdotto nella WWE Hall of Fame. Il suo match più famoso è probabilmente quello contro André the Giant a WrestleMania III nel 1987, davanti a oltre 90.000 spettatori.

Le rivalità sul ring e il cinema – Indimenticabili le sue rivalità con André the Giant, The Ultimate Warrior e «Macho Man» Randy Savage, così come lo storico incontro con The Rock a WrestleMania X8 nel 2002.