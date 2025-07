FIORETTO – l’Italia torna grande ai Mondiali: oro nella gara a squadre maschile

L’Italia del fioretto maschile si scuote dopo le delusioni dell’individuale e conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma, in corso a Tbilisi (Georgia). Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno superato in finale gli Stati Uniti per 43-42 smuovendo così il medagliere.

Percorso netto per gli azzurri che nella fase preliminare hanno sconfitto agevolmente la Croazia per 45-30 ripetendosi agli ottavi con Singapore, spazzato via con un parziale di 45-20. Ai quarti Marini e compagni hanno proseguito la corsa senza intoppi superando la Polonia per 45-31, ma il capolavoro è arrivato in semifinale contro la Francia dove l’Italia è apparsa in pieno controllo sin dal primo turno di assalti, vinto per 15-8. Gli uomini di Simone Vanni hanno amministrato il vantaggio nella seconda fase chiudendo sul 30-22 prima di concludere la prova con il punteggio di 45-30.

Finale con partenza sprint per l’Italia che conquista un parziale di 5-0 contro gli Stati Uniti grazie al successo di Guillaume Bianchi contro Nick Itkin, prontamente cancellato da un assalto disastroso per Filippo Macchi, sconfitto per 10-2 da Alexander Massialas. A rimettere le cose a posto ci ha pensato Tommaso Marini che ha sconfitto per 7-3 Gerek Meinhardt che ha permesso agli azzurri di chiudere la prima fase con il parziale di 14-13.

Seconda fase che inizia all’insegna del riscatto di Macchi che ha saputo più volte rimontare Itnik tenendo una stoccata di vantaggio prima del ritorno in pedana di uno scatenato Bianchi, che ha ampliato a cinque i punti di distacco, mantenuto provvidenzialmente da Marini che ha resistito a Massialas.

Nell’ultimo turno di assalti l’Italia ha quindi dilagato ufficialmente con Macchi che ha vinto lo scontro con Meinhardt per 5-0, tuttavia un problema alla mano ha rallentato Marini che ha patito un parziale di 2-10 contro Itnik permettendo agli Stati Uniti di ritornare sul 37-35 in vista dell’ultima sfida. Nonostante la pressione Bianchi ha tenuto duro contenendo Massialas e concludendo la sfida sul 43-42.

SPADA FEMMINILE, QUARTO POSTO PER L’ITALIA

L’Italia della spada femminile non riesce a ripetere i fasti delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 e chiude il Mondiale con il quarto posto. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk hanno chiuso il percorso iridato perdendo per 37-31 con la Corea del Sud nella finale per il bronzo dopo esser state eliminate in semifinale dalla Francia.

Inizio agevole per le campionesse olimpiche che hanno sconfitto per 45-11 l’Olanda nelle fasi preliminari prima di avere la meglio su Hong Kong per 38-23 negli ottavi di finale. Il discorso si è ripetuto in una sfida delicata come quella dei quarti di finale contro l’Estonia, sconfitta per 42-27, tuttavia la strada si è impennata in semifinale quando è arrivata la Francia.

Avvio in equilibrio per le azzurre che hanno tenuto a bada le transalpine dopo la prima fase di incontri chiudendo i primi tre assalti sull’8-7. Le francesi si sono fatte avanti con Eloise Vanryssel che prima ha superato Alberta Santuccio e poi ha avuto la meglio di Rossella Fiamingo permettendo alla squadra d’oltralpe di presentarsi agli ultimi due assalti avanti per 23-16. La catanese ha provato a sistemare le cose, tuttavia Louis Marie ha saputo chiudere la pratica con facilità chiudendo l’incontro sul 45-33.

Nella finale per il bronzo l’Italia ha quindi i conti con la Corea del Sud patendo subito un parziale di 4-0 di Song Se-ra che ha messo in difficoltà Rossella Fiamingo, sostituita prontamente da Sara Maria Kowalczyk. Il recupero imposto da Alberta Santuccio e Giulia Rizzi ha permesso all’Italia di presentarsi in parità all’ultimo turno di assalti con Kowalczyk che ha portato l’Italia sul +2 in vista degli ultimi due incontri. Se Rizzi è riuscita comunque a trattenere le coreane, Santuccio è stata costretta a rischiare il tutto per tutto perdendo così la sfida per 37-31.