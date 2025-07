EDITORIALE POST NAPOLI vs CATANZARO-Azzurri vincenti ma ancora poco incisivi in zona gol

Editoriale. Primo successo e primi gol del Napoli in questa nuova stagione. Gli azzurri si sono imposti per 2 a 1 sul Catanzaro, nella seconda e ultima amichevole in Val di Sole, infatti, oggi pomeriggio, dopo l’allenamento mattutino, sul terreno del Carciato, i partenopei partiranno alla volta di Napoli. Due giorni di riposo e poi comincerà la seconda fase del ritiro, in Abruzzo, come al solito, a Castel di Sangro, dove soggiorneranno dal 30 al 14 agosto prossimo. Le due reti della vittoria, giunte in soli sette minuti di gioco, portano la firma di Raspadori e Lucca su rigore. Nel primo tempo in cui hanno giocato molti titolari si è visto un buon Napoli che ha dato segni evidenti di crescita, con De Bruyne sugli scudi, tuttavia il problema della poca incisività sotto porta l’ha fatta da padrone, pur se c’è da dire che non ha giocato il bomber Lukaku, subentrato solo nella seconda frazione di gioco, nella squadra delle seconde linee.Ancora una volta sciupate tante occasioni da gol e preso un palo. Il Catanzaro, dopo pochi minuti della ripresa, ha trovato il gol del 2 a 1 che ha riaperto la gara, in virtù di un errore difensivo del giovane Hasa. In sostanza un buon test per Conte che ha voluto schierare due formazioni diverse tra primo e secondo tempo. L’ex attaccante dell’Udinese ha dato prova delle sue qualità, procurandosi, lui stesso il rigore del raddoppio, trasformato con grande freddezza. Non ancora in palla l’olandese Noa Lang ma è tutto normale di questi tempi. Anche Lukaku deve ritrovare la condizione migliore. Il lpubblico assiepato in massa sugli spalti, si è divertito ed ha applaudito i propri beniamini. Al termine del match bellissima coreografia con fuochi d’artificio colorati di verde, bianco e rosso, a ricordare che il Napoli è Campione d’Italia in carica. Allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ci saranno tre amichevoli di livello internazionale, la prima, il 3 agosto con il Brest, la seconda il 9 con il Girona ed infine il 14 con l‘Olimpiakos: Inutile dire che i biglietti sono già andati a ruba in men che non si dica.