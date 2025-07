Calciomercato azzurro – Sfumato lo svizzero Ndoye, il Napoli studia le possibili alternative; in pole Grealish e Sterling

Vista l’insistenza del Bologna a rifiutare tutte le proposte del Napoli che è arrivato ad un offire, per Ndoye, al massimo 35 mln + bonus, il Ds Manna, su richiesta anche del presidente, stanco di questo assurdo tira e molla, ha lasciato stare , rinunciando all’acquisto dell’esterno rossoblù, che si è accasato in Premier, al Nottinghan Forest che ha chiuso con la società felsinea per 42 milioni di euro, oltre al 20% sulla futura rivendita. Al calciatore un ingaggio superiore a quello offerto dal club azzurro. Ora come ora, il direttore sportivo partenopeo, assieme a Conte, studia le possibili alternative che potrebbero venire, come già anticipato, dall’Inghilterra. Parliamo, naturalmente, di Sterlng o Grealiish. Il primo 30 anni, ha però uno stipendio da 16 milioni di euro, per cui potrebbe vestire l’azzurro soltanto attraverso la compartecipazione del Chelsea. Il Napoli avrebbe già avviato i contatti e sarebbe interessato ad un prestito, a cui lo stesso giocatore aprirebbe. Il secondo che ha intenzione di lasciare il City, sarebbe attratto dall’idea di approdare sotto il Vesuvio. Non a caso il 29enne ex compagno di De Bruyne, si sta allenando in privato sulla costiera amalfitana. Un indizio eloquente? Chissà. Infine, non del tutto tramontate le candidature di Federico Chiesa e di Garnacho, già trattato,invano, nella sessione di mercato di gennaio scorso. Stramo a vedere, il mercato, ancora lungo, potrebbe riswervarci pure delle sorprese.