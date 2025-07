Mercato – Il Napoli sta per cedere Alessio Zerbin alla Cremonese, chiusura dell’affare ad un passo

Un altro colpo in uscita da parte del Napoli. A quanto pare Alessio Zerbin, dopo il ritiro in Trentino, sta per lasciare la squadra azzurra per trasferirsi a Cremona,la cui squadra è appena risalita in massima serie. L’esterno sta già per raggiungerre il ritiro della Cremonese. L’operazione è basata su un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza, della compagine di Nicola, per un cifra che si aggira sui tre milioni di euro. Il calciatore ,che a Napoli non ha mai trovato tanto spazio, dunque, potrebbe dire addio alla società gestita dal presidente Aurelio De Laurentiis qualora i lombardi riuscissero a centrare il complicato, ma non impossibile, obiettivo dela permanenza in A.