Seconda fase ritiro azzurro – Il Napoli pronto a raggiungere Castel di Sangro per continuare la preparazione precampionato

Dopo due giorni di vacanza, gli azzurri tornano al lavoro, infatti, da domani 30 luglio e fino al 14 agosto prossimo, si trasferiranno in Abruzzo, in queldi Castel di Sangro per la seconda fase del ritiro precampionato. L’amena località, vicino Roccaraso. rappresenta la continuità di una tradizione che vede la Società partenopeaM scegliere l’Abruzzo come sua “seconda casa” in ottica preparazione al campionato che verrà. Stavolta, oltre a De Bruyne, Marianucci, Noa Lang, Lucca e Beukema, ci sarà anche l’ex portiere del Torino Milinkovic Savic, che si alternerà con Meret. Allo StadioTeofilo Patini sono in programma ben quattro amichevoli di cui tre internazionali. Infatti la formazione napoletana affronterà il Brest, il Girona e l’Olimpiakos, a livello europeo, mentre il Sorrento sarà l’avversaria italiana in una sorta di allenamento congiunto, il giorno 10 agosto. L’ultima amichevole col Catanzaro ha dato segni di crescita, rispetto a quella con l’Arezzo. Già in palla Neres, mentre gli altri, un pò affaticati, devono ritrovare la migliore condizione per arrivare al meglio in chiave campionato, il cui debutto avverrà il 23 a Reggio Emilia,con il Sassuolo.