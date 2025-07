Trombetti, Albarella, Bucchioni, Uccella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il professor Guido Trombetti ha rilasciato queste due dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Meret può perdere il posto in favore di Milinkovic-Savic, il Napoli deve segnare 15 gol in più rispetto all’anno scorso” – “Si può dire che, finalmente, è tornato il calcio giocato, anche se il costo di 10 euro è troppo elevato. I risultati delle amichevoli contro l’Arezzo ed il Catanzaro non vanno considerati, ma qualche indicazione l’hanno data. Come si è visto, dunque, Conte pensa ad un 4-2-3-1. Il Napoli deve assolutamente segnare almeno 15 gol in più rispetto all’anno scorso. Ma dove li trova? Neres e Lang non mi sembrano propensi al gol, che è una cosa che un giocatore ha nel sangue. De Bruyne segnerà sicuramente, ma i suoi gol andranno tolti al numero fatto da McTominay l’anno scorso. Non abbiamo un giocatore da 20 gol. La difesa, soprattutto se dovesse arrivare un sostituto all’altezza di Di Lorenzo. Beukema mi ha sorpreso in positivo, sa giocare a calcio. Il Napoli ha speso una cifra considerevole per Milinkovic-Savic e sarebbe strano se quest’ultimo dovesse essere il secondo: si giocherà il posto da titolare con Meret. La mia sensazione è che per quest’ultimo non sarà facile conservare il posto da titolare. Meret è bravo tra i pali, ma Milinkovic-Savic ha sia una forte personalità che una tecnica importante con i piedi che darebbe vantaggi al Napoli sia nella costruzione che nel lancio lungo. Meret, invece, non ha queste caratteristiche”.

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Incuriosito da Lucca, il Napoli deve tenere d’occhio gli allenamenti invisibili” – “ Il Napoli partecipa quest’anno ad un altro sport, perché cambia tutto giocare la Champions League. I ritiri che organizza il Napoli è il momento più importante della stagione, perché ti promette di preparare al meglio una stagione ricca di partite. Si entrerà nel tritacarne. Conte dovrà gestire la rosa in base all’avversario e in base ai dati fisici di ogni calciatore. Questi ritiri sono fondamentali soprattutto per i nuovi, perché così possono capire metodologie e richieste di Conte. Meret-Milinkovic-Savic? Milinkovic-Savic è bravo, ma ognuno deve sapere qual è il suo ruolo. Questa cosa bisogna chiarire al più presto, perché il ruolo del portiere è molto delicato. Come prepararsi a quattro competizioni? Bisogna analizzare tutte quelle distorsioni extracampo, ovvero dagli allenamenti invisibili: dalle ore di viaggio allo stile di vita del calciatore. Chi mi interessa tra i giocatori del Napoli? Lucca. Lui ha grande personalità, ma giocare con il Napoli impegnato nelle competizioni europee è un’altra cosa. Sono curioso se farà il salto di qualità”.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Curioso di vedere il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic. Lucca toglierà tanti minuti a Lukaku” – “Milinkovic-Savic? Questa è un po’ strana come cosa, visto che Conte ha avuto sempre un portiere titolare fisso e vice. Bisogna vedere, anche perché Milinkovic- Savic ha fisicità che l’obbliga di giocare. Credo che lui giocherà in Champions. Sono curioso di vedere come andrà. Lucca può imparare tantissimo da Lukaku, è lì apposta per crescere e per diventare un profilo da Napoli. A Lucca manca esperienza in determinati contesti e da Lukaku può imparare tanto. Il Napoli ottiene una controfigura di Lukaku, visto che i due giocatori hanno caratteristiche simili. Poi, soprattutto quando non si riesce a sbloccare un match, possono giocare insieme. Lucca ha ancora margini di crescita e toglierà tanti minuti a Lukaku. La concorrenza con Lucca stimolerà anche lo stesso Lukaku”.

Davide Uccella, giornalista di Canale 21, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Qualche mal di pancia nella famiglia Grassi per l’istanza di Laurentiis per il nuovo stadio” – “Il Napoli Basketball farà un pre stagione di alto livello e questo dimostra le ambizioni della squadra partenopea. Al Napoli manca questo mister X da inserire in cabina di regia. Flagg? Serve, è un giocatore di sistema. Il coach Magro è stato sicuramente quello che si è esposto di più per l’allestimento della squadra. IN Vito Grassi, nei giorni successivi alla presentazione dell’istanza di De Laurentiis, c’è stato qualche mal di pancia, visto che quella zona dell’ex mercato ortofrutticolo c’è in piedi anche la costruzione del nuovo palazzetto. Ma si sta andando comunque avanti. Manca ancora il colpo per poter lanciare la campagna abbonamenti. Da qualche tempo stiamo parlando di Mitrou-Long che, però, sarebbe un leader di una squadra che non gioca le coppe: c’è stato un rallentamento. Non credo che il Napoli aspetti in eterno Mitrou-Long, ma si spera che accetti la proposta partenopea”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Inter forte, per lo scudetto sarà ancora lotta a due col Napoli” – “Ndoye dovrebbe diventare del Napoli in un paio di giorni. Il Napoli è l’unica squadra ad offrire determinate offerte. Il prezzo per Ndoye è altissimo. Nelle altre mi intriga tanto sia l’Inter che il Milan. I nerazzurri prenderanno Lookman e, dunque, Chivu avrà qualche problema dal punto di vista dell’equilibrio. Ma Napoli ed Inter si contenderanno lo scudetto. L’Inter è molto forte, credo che prenderà anche qualche difensore. L’Inter ha buone possibilità di disputare un’ottima Champions. Poi, di fatto, c’è comunque il Milan. Quest’ultimo diventa pericoloso se centra due-tre acquisti, visto che non fa le coppe”.

