De Canio, Lo Monaco, D’Angelo, Accardi, Monti e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Zanoli e Miretti ottime alternative a Di Lorenzo e Anguissa” – “La preparazione estiva non è cambiata, le preoccupazioni di oggi sono quelle di ieri. Zanoli vice Di Lorenzo? Ha fatto bene quando è stato chiamato. Lui potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Miretti? Lui è un buon giocatore, può fare la riserva: è un giocatore che si sta formando e che ha un buon talento. Il profilo è quello giusto, sarebbe un’alternativa credibile. Ndoye al Nottingham per circa 50 milioni? Le squadre, visti i maggiori introiti, possono sicuramente andare oltre rispetto alla squadre italiane”.

Pietro Lo Monaco ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha fatto bene a non prendere Ndoye” – “ Ndoye al Nottingham? Il Napoli ha fatto bene a non prenderlo a quelle cifre. Il Napoli in quel ruolo avrei preso più un giovane di grandi potenzialità e, forse, il Napoli farà questo. Nusa? Buon giocatore, ma ti faccio il nome di Silvetti: è un classe 2006, ha tanti margini di miglioramento. Bologna su Kevin? Il Bologna ha il coraggio di puntare su giocatori su cui non ci crede nessuno. De Bruyne e Modric sono due giocatori immortali, faranno bene: fanno parte del patrimonio del calcio. Como? Ha solo la proprietà a livello europeo”.

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a ‘Radio NapolI Centrale’: “Credo un mister X per l’esterno offensivo” – “Ndoye era il preferito per questioni tecnico-tattiche. Mentre i profili di adesso sono più offensivi di Ndoye. Bisogna capire il Napoli che tipo di investimento voglia fare. Zaccagni? Difficile per le questioni di mercato della Lazio. Poi ci sono le piste inglesi che portano a Sterling e Grealish. Ma forse il Napoli sta lavorando per un mister X. Mi aspetto un nome che non è ancora uscito, perché gli altri nomi hanno caratteristiche troppo offensive. Juanlu Sanchez? Non è mai stata una priorità per il Napoli: sto parlando sia del giocatore stesso che nel ruolo. Una volta sfumato Ndoye, di fatto, il Napoli ha la priorità di completare l’attacco. Miretti? Lui è il profilo scelto dal Napoli per fare il sesto centrocampista, ma questo si farà più in là”.

Beppe Accardi, agente FIFA, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “ Il Napoli già dà il segnale di gruppo. Bisogna tornare a prendere i giovani prospetti in Serie C” – “Napoli-Arezzo è stata una semplice partita di precampionato. L’Arezzo cercava la gloria, mentre il Napoli aveva le gambe imballate. Gli azzurri hanno comunque dato il senso di una squadra. I nuovi arrivati già si sono inseriti bene: già c’è un gruppo e questo è molto importante. Mi è piaciuto molto Lang. Lucca, invece, è ancora lontano dalla miglior condizione. Ma è normale che, vista la sua mole fisica, debba avere più tempo. I direttori sportivi devono fare come una volta, ovvero prendere giocatori di 22-23 anni del campionato di Serie C. Così come successe con Zola. Ti taccio il nome di Pattarello e non perché è gestito da me. Ora, invece, si prendono solo i nomi. Il Napoli è stato molto bravo a prendere Ferrante, che era uno dei migliori profili in queste categorie. Pio Esposito? Può sicuramente diventare l’attaccante della Nazionale italiana”.

Il giornalista Gianluca Monti ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Meret partirà titolare, curioso di vedere il dualismo con Milinkovic-Savic” – “ Ndoye? Il Napoli è arrivato fino al suo massimo. Non voglio pensare ad un secondo caso Garnacho, visto che manca ancora un mese alla conclusione del mercato. Non mi aspetto che il Napoli vada a spendere di più per altri giocatori diversi da Ndoye. Io punterei Chiesa, soprattutto se stiamo parlando del giocatore che ha lasciato in Italia, anche perché potrebbe fare tutta la fascia. Arrivo di Milinkovic-Savic? Il Napoli ha fatto una scelta più moderna sul ruolo del portiere. A me piace il titolare fisso e la riserva, ma mi piace anche Milinkovic-Savic. Ho grande curiosità nel vederlo nel Napoli. Capisco la scelta del Napoli, magari Milinkovic-Savic. Ma alla fine, di fatto, sarà Meret a partire titolare. Se farà bene e ok, ma quando sbaglierà quanto inciderà l’ombra di Milinkovic-Savic”.

Mario Fabbroni ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Pausa di riflessione del Napoli dopo il mancato arrivo di Ndoye, desideri da Premier” – “Ndoye? Napoli e Bologna erano molto vicini, poi tutto è cambiato con l’ultima offerta del Nottingham Forest. Mentre ora, di fatto, il Napoli sta riflettendo un po’. Sta, chiaramente, monitorando diversi profili dalla Premier: da Chiesa, passando per Grealish, a Sterling. Poi c’ è anche Nusa. Chiesa? Mi piace, ma bisogna testare sia la sua forza mentale che fisica. Poi la Premier League ha sicuramente intensità diversa rispetto a quella della nostra Serie A. Lui sarebbe una scommessa, ma non si è mai risparmiato. Zaccagni? Difficile, perché la questione Lazio è davvero complicata”.

