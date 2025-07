Comunicato SSCN – La Casertana si aggiunge al Sorrento per sfidare il Napoli in Abruzzo

La SSCN, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che, a Castel di Sangro, ci sarà una quinta amichevole, oltre a quelle già previste. Assieme al Sorrento, sfiderà gli azzurri di Conte la Casertana. Il match o per meglio dire l’allenamento congiunto ,si terrà lunedi 4 agosto, alle ore 10. Anche in questo caso l’accesso non sarà libero ma a pagamento. Le curve costeranno 5 euro, così come i distinti, mentre per la tribuna si pagherà 10 euro. Inoltre il club partenopeo fa sapere che c’è stato un cambiamento d’orario per la partita con i greci dell’Olimpiakos. Non più alle 20, bensì alle 18 del 14 agosto.