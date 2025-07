NAPOLI – Gli azzurri stanno per arrivare a Castel di Sangro, oggi pomeriggio parte la fase n. 2 del ritiro estivo

Il Napoli è partito,circa tre ore fa, da Castel Volturno alla volta dell’Abruzzo per raggiungere Castel di Sangro, al fine di completare il ritiro estivo. A breve, una calorosa folla di tifosi accoglieranno i loro beniamini, i quali rimarranno nelle bella cittadina nei pressi di Roccaraso, fino alla vigilia di Ferragosto. Pranzo e poi,nel pomeriggio, allo Stradio Patini, primo allenamento, agli ordini di mister Conte. Nei quindici giorni del secondo ritiro, oltre alle amichevoli, si terranno incontri con i tifosi napoletani, spazio per foto e firmare utografi ed infine eventi canori e iniziative promozionali. Intanto è atteso tra oggi e domani l’arrivo del nuovo portiere azzurro, il serbo, ex granata Milinkovic Savic. Previste, spesso, anche doppie sedute di allenamento per riprendere il ritmo campionato, il cui inizio, per Di Lorenzo e company, è in calendario sabato 23 agosto, a Reggio Emilia, contro i neroverdi del Sassuolo,alle ore 18.