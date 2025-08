EDITORIALE POST NAPOLI vs BREST – Gli Azzurri subiscono la seconda sconfitta di questo precampionato

Editoriale. Premesso che perdere, peraltro la seconda amichecole estiva, delle tre ghiocate finora, non è certamente bello, tuttavia siamo in pieno calcio d’agosto, dove i giocatori sono ancora in rodaggio, con una condizione, ad eccezione di qualcuno, non al top e dove il risultato non fa testo. Ieri sera, contro il Brest, a mostrare una forma precaria sono stati soprattutto i due centrali difensivi Rrhamani e Beukema che si sono fatti anticipare dall’autore della doppietta voincente, con troppa leggerezza.Prendere già 5 reti in tre gare bon fa parte del dna del team di Conte. Molto bene, invece, è apparso Matteo Politano che con la sua entrata in campo ha cercato in tutti i modi di dare una scossa ai compagmi, infatti dopo un primo tempo non all’altezza, nella riptresa, si è visto un altro Napoli che avrebbe meritato il pari, dolo la rete del 2 a 1 di Lucca, anch’egli non al meglio. Belle altresì le giocate di De NBruyne, da antologia quel colpo di tacco che ha sfiorato il gol, Un’azione che ha entusiasmato il pubblicco che riempito lo stadio Patini di Castel di Sangro come un uovo. Ovviamente. un pizzico di delusione tra la tifoseria c’è; nessuno si aspettava quest’altro risultato negativo. Non è il caso di fare polemiche o cadere nel pessimismo, adesso dobbioamo lasciar lavorare mister Conte per dargli il tempo di amalgamare la squadra che ha tanti volti nuovi che non hanno mai giocato assieme. Oggi come oggi, il Napoli è incompleto, occorrono un centrocampista di spessore che faccia il gioco di rottura e possa sostituire il camerunense, il quale, dovendo disputare la Coppa d’Africa mancherà per più di un mese, tra dicembre e gennaio. Ioltre ,serve come il pane un esterno sinistro di valore che si alterni con Noa Lamg e sul mercato ci sono giocatori del genere.’C è solo l’imbarazzo della scelta. Infine un terziono che sia l’alter ego di capotan Di Lorenzo che non potrà mai sopprtare il peso di 50 partite, come minimo., dato le quattro competizioni in cui saranno impegnati i partenopei. Riuscirà il buon Govanni Manna a completare la squadra? Beh , lo sapremo solo tra un paio di settimane. Sarebbe un peccato vedere un Napoli ben vestito ma con le scarpe sportche. Oltretutto, rimarrebe una formazione incompiuta. Intanto stamattina alle 10 si dosputerà l’amichevole con la Casertana, in una sorta di allenamento congiunto, dover scenderanno in campo i calciatori che ieri non hanno giocato.