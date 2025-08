Matteo Politano – L’agente del calciatore vuole chiarezza sulle intenzioni del Napoli

Matteo Politano appare attualmente il più in forma ed il più combattivo del Napoli, certamente, l’anno passato è risultato tra i maggiori protagonisti del quarto scudetto, dando l’anima percorrendo l’intera fascia destra con grande abnegazione. Eppure la società di De Laurentiis non si preoccupa di rinnovargli il contratto.Finora se me è parlato ma solo chiacchiere. Intanto dagli arabi è giunta, per l’esterno azzurro, una mega offerta ma Politano, alle pendici del Vesuvio, da cinque anni, non vuole lasciare il Napoli e Napoli dove, a suo dire, vive benissimo. A tal proposito l’agente del giocatore Giuffredi pretende chiarezza dal club partenopeo, riguardo al rinnovo contrattuale. Eppure, il giocatore aveva espresso l’idea di legarsi a vita alla SSCN. Il procuratore, pertanto, vuole una risposta a breve. Probabilmente il club di De Laurentiis non reputa Politano un giocatore incedibile, per cui se volesse andar avia per accettare offerte più vantaggiose, il Napoli non si opporebbe. I prossimi giorni risulteranno importantissimi per il buon Matteo, per quanto concerne il futuro. Ma se Politanno partisse, chi sarebbe il suo sostituto? Non sarà facile trovare un esterno come lui. Incredibile questa scelta della societa di non voler trattenere uno dei suoi uomini migliori.