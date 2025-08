Primo bilancio Napoli – Conte tutt’altro che soddisfatto dell’andamento poco brillante dei suoi ragazzi

Quattro amichevoli giocate finora nel corso della preparazione estiva in cui è arrivato soltanto un successo,per 2 a 1 con il Catanzaro in Trentino, quindi 2 sconfitte con Arezzo e Brest ed un pari contro la Casertana. Un primo bilancio certamente non esaltante, quello del Napoli. Antonio Conte non è, infatti, soddisfatto dell’andamento poco brillante, fin qui, dei suoi ragazzi, diversi big ancora impacciati ed al di sotto dei loro standard abituali, a 18 giorni dal debutto nella nuova stagione. La squadra ha fornito prestazioni opache, sempre carente la prolificità in attacco e diversi errori nel reparto difensivo che è stata l’arma in più, nel corso del campionato passato, conquistando il primato europeo della difesa meno battuta dei maggiori cinque tornei continentali, con solamente 27 reti incassate. Adesso, il tecnico leccese pretende molta più attenzione e molta più grinta durante il ritiro di Castel di Sangro. Alle porte ci sono altre tre gare amichevoli da disputare, dovendo affrontare, in sequenza il Girona, il Sorrento e per finire l’Olympiakos. Brutte figure non si possono poù fare, occorre dar conto ai tifosi che meritano ben altro. Il Napoli, purtroppo, è ancora un cantiere aperto, dove occorre lavorare sodo per non ritardare il completamento della preparazione. Inoltre bisogna reperire, al più presto sul mercato, quei giocatori che servono al mister per avere un doppione in tutti i ruoli. Un centrocampista che sia l’alter ego di Anguissa, quando mancherà è la priorità, poi dovrà arrivare un esterno mancino e un difensore, altrimenti il Napoli resterà incompiuto. Non pensiamo che De Laurentiis e Manna non acconteranno Conte.