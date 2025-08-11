CALCIOMERCATO

Ripresi i contatti per Juanlu Sánchez

Redazione 11 Agosto 2025 0 37 sec read

Continua il mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Continua anche la trattativa per cercare di portare Juanlu Sánchez alla corte di Antonio Conte in vista della stagione 2025/2026.

Da tempo Manna e la dirigenza azzurra sono al lavoro per il difensore spagnolo in forze al Siviglia e adesso sono ripresi i contatti.

Se da una parte il Siviglia non si smuove dalla richiesta di 20 milioni, dall’altra il Napoli non vuole alzare la propria offerta di 17 e conta sul fatto che il club spagnolo voglia vendere.

Gran lavoro di attesa e di diplomazia all’orizzonte, mentre il giocatore ha le idee chiare e ha già fatto sapere alla società che vuole in trasferimento a Napoli, come raccontato nei giorni scorsi.

 

