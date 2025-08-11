CALCIOMERCATO

UFFICIALE – Raspadori dice addio al Napoli: passa all’Atletico Madrid

Vincenzo Letizia 11 Agosto 2025 0 44 sec read

Giacomo Raspadori ed il Napoli si dicono addio. L’attaccante italiano si trasferisce a titolo definitivo all’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Raspadori

A darne notizia ai tifosi azzurri ci ha pensato la stessa SSC Napoli attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali. Di seguito il comunicato della società partenopea:

“La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid.

Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia.

Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers.

Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.

Grazie, Jack!”.

Vincenzo Letizia

