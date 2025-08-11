BREVI

CALCIOMERCATO – Napoli, Antonio Cioffi passa in prestito al Livorno

11 Agosto 2025

L’esterno d’attacco Antonio Cioffi è stato ufficialmente ceduto in prestito al Livorno. Il classe 2002 nativo di Maddaloni, reduce da una positivissima stagione al Rimini, squadra con la quale ha vinto la Coppa Italia di Serie C segnando anche un gol nella finale di andata, resta a giocare in terza serie dopo aver indossato in precedenza anche le maglie di Ancona e Pontedera.

L’attaccante ha esordito a 18 anni in prima squadra con gli azzurri in Serie A il 17 gennaio 2021 contro la Fiorentina, con Gattuso allenatore. Sempre contro i viola, esattamente 12 mesi dopo, Luciano Spalletti lo impiegò nel corso del match degli ottavi di finale di Coppa Italia.

