NAPOLI – Questa sera la compagine di Conte si gioca tutto, un nuovo passo falso segnerebbe una crisi profonda

Oggi torna il campionato di serie A con quattro anticipi del sabato, validi per la dodicesima giornata. L’ultimo si giocherà questa sera e sarà Napoli – Atalanta. Entrambe le formazioni giungono a questa sfida tra mille polemiche ed accuse, dopo gli infausti risultati ottenui ultimamente. Le critiche esagerate di Conte, alla squadra, dopo la partita di Bologna, hanno caratterizzto tutto il periodo della sosta, facendo parlare sempre di quel suo sfogo, contemporaneamente a Bergamo c’è stato il‘ribaltone sulla panchina: esonerato Ivan Juric, è arrivato Raffaele Palladino, ex tecnico della Viola. Gli azzurri sono scivolati indietro, perdendo la vetta della classifica, attualmente occupata da Inter e Roma,, avendo conquistato solo un punto nelle recenti due gare. mentre i bergamaschi non vincono da ben sette partite. Pertanto, finora Napoli e Atalanta non stanno rispettamdo le attese. pur se i partenopei sono ancora lì, in alto. a due lunghezze dalla coppia di vertice. Inoltre, gli azzurri soffrono del mal di gol, nessuna rete. infatti, è stata realizzata negli ultimi tre match disputati. Quasi identica la situazione della Dea, che è all’asciutto da due gare. Per i padroni di casa l’incrocio con gli orobici, al Maradona, rappresenta una svolta, i giocatori di Conte si giocano tutto e dovranno dimostsare al loro mister che quelle parole non le meritavano affatto. Ma se, malauguratamente, ci fosse un altro passo falso, allora si aprirebbe una crisi profonda da cui sarebbe molto difficile uscire. Se i giocatori non legano più con l’allenatore, non stringendosi attorno a lui. significa che il punto del non ritorno è vicino. Questa delicatissima situazione deve essere obbligatoriamente chiarita. In settimana Conte ha tenuto un faccia a faccia con i suoi ma sarà riuscito a ricucire lo strappo? Beh lo saprenmo soltamente stasera.

