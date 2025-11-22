Raffaele Di Fusco, Carlo Alvino, Ciro Troise, Giovanni Scotto e Luigi De Magistris a Terzo Tempo Calcio Napoli

Di Fusco a Terzo Tempo: “Il turnover quando si gioca ogni tre giorni è una risorsa. In futuro Lukaku-Hojlund insieme potrebbero far bene al Napoli”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Speriamo che Meret torni il prima possibile. Nel momento in cui doveva giocare, si è infortunato. È stato un po’ sfortunato. Io ritengo Conte un vincente. Però anche i più grandi possono commettere degli errori. Non credo che la cosa più grave sia la frase sull’accompagnare un morto, ma quella di una squadra senza cuore. Trovo le sue parole destabilizzanti, ha messo alla gogna i giocatori e questo è un errore gravissimo. Sotto certi aspetti è indifendibile, il calcio è fatto di fatti. Ci sono stati anche una serie di infortuni. Parlava di non essere entrato nella testa, non ha mai parlato dal punto di vista fisico. Ma è quello il problema, gli infortuni. E credo che un altro problema sia questa metodologia di allenamento. Per giocare quattro competizioni doveva cambiare qualcosa, lo dicono i fatti. Ma c’è grande maturità da parte del club per gestire il tutto. Il turnover quando giochi ogni tre giorni è una risorsa.

La rosa del Napoli è importante. Bisogna passare questo periodo, dove anche il pareggio è un risultato buono. Con l’Atalanta sarà importante per come sarà interpretata, può essere la partita che fa ribaltare tutto. Il cambio di modulo potrebbe anche essere la ricerca dei gol da parte degli esterni.

Forse in futuro la coppia Lukaku-Hojlund in attacco con un 3-5-2 potrebbe fare bene per il Napoli. Sono complementari. Ecco perché bisogna tenere botta in questo momento”.

Alvino a Terzo Tempo: “Napoli? Non sono d’accordo con la narrazione tossica. Lukaku è fondamentale per la squadra, ha carisma”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Il Napoli deve stare molto attento al match di domani contro l’Atalanta, non può pensare a quello che succede sugli altri campi. Oggi il Napoli è un ammalato e nessuno di noi può prevedere cosa succederà. Ma non sono d’accordo con la narrazione tossica, l’agitare le acque di Conte è stato raccontato come uno tsunami. La narrazione sbagliata porta poi a fare considerazioni sbagliate. La richiesta dei senatori a Conte non c’è mai stata. Le dichiarazioni dell’allenatore possono portare a due strade, può arrivare una scossa oppure no.

Per le Nazionali bisognerebbe fare un calendario diverso e non una sosta al mese. Anche l’Atalanta e la Juventus hanno avuto infortuni muscolari, è un problema di tutte le squadre.

Tenere Lukaku a Castel Volturno è un vantaggio per tutto il gruppo e lo spogliatoio. È fondamentale per i giocatori che già c’erano e per i nuovi. Si tratta di un personaggio straordinario e con carisma”.

Ciro Troise a Terzo Tempo: “Possibile un 3-4-2-1 contro l’Atalanta! Di Lorenzo potrebbe agire come esterno di centrocampo, novità in difesa”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Domenica c’è il derby di Milano e la Roma giocherà contro la Cremonese. In teoria, il Napoli potrebbe risucchiare punti preziosi. Bisogna vedere se sul campo il Napoli rispetterà le aspettative. Conte? Dopo Napoli-Como finita 0-0 parla di guerrieri, quindi l’esatto opposto di quello che dice otto giorni dopo post-Bologna. In mezzo c’è Napoli-Eintracht dove ancora ha difeso la squadra. Nel pre-Eintracht era agguerritissimo in conferenza stampa. Tra pre-Eintracht e post-Bologna passano sei giorni. Poi c’è De Laurentiis che mette una pietra con il tweet, e la scelta di oggi del silenzio dove Conte non parla in conferenza stampa.

Noi possiamo raccontare il clima goliardico del podcast in cui Lobotka ha parlato, però le cose le ha dette. Le parole di Conte sul cuore colpiscono i giocatori. Infortuni? Se per tutti è un problema, per il Napoli è una catastrofe. Sono tutti infortuni simili.

Sul mercato non mi aspetto un colpo stratosferico. Il Rennes chiede 35 milioni per Cissè, mentre l’Udinese chiede 40 milioni per Atta. Mainoo potrebbe arrivare anche in prestito e Frendrup ha costi minori rispetto agli altri due.

Conte potrebbe puntare su un 3-4-2-1 contro l’Atalanta. È un’opzione importante con Di Lorenzo esterno di centrocampo e una difesa composta da Juan Jesus, Buongiorno e Rrahmani. Ma è possibile anche l’impiego di Beukema in difesa con Rrahmani centrale e Buongiorno a sinistra. Non è escluso che Politano possa partire dalla panchina, per sfruttare le sue qualità a partita in corso.

Il Napoli ha fatto un solo gol da quando si è infortunato De Bruyne. Poi c’è il possesso palla in fase offensiva, che è fondamentale per cercare il gol o l’assist, che è passato dal 68% al 43%. Mentre i passaggi davanti erano sull’82%, nelle ultime quattro partite sono stabilmente sotto l’80%. Mi fa male che a Napoli siano state dette certe cose su De Bruyne”.

Scotto a Terzo Tempo: “Il cambio di modulo del Napoli contro l’Atalanta può portare a una svolta. Forse Conte si è sentito un po’ assediato”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Conte secondo me si è sentito un po’ assediato in questi tredici giorni, magari dalle pressioni che lui stesso si mette, ma dall’ambiente. Poi De Laurentiis è dovuto intervenire. Tutti, successivamente, si sono chiesti del confronto a Castel Volturno. Conte ha adoperato la sua narrazione fatta di un’estrema sincerità che si unisce a una voglia di mandare messaggi uguali sia nello spogliatoio, sia in pubblico. Lui è uguale davanti alle telecamere e nello spogliatoio. Una persona che si dice non pronta ad accompagnare un morto è una persona che è pronta anche a dire addio.

Penso che il confronto che c’è stato qualcosa debba portare a qualcosa. Se i metodi di lavoro, a quanto pare, sono rimasti uguali, allora il cambio di modulo può dare ai calciatori qualche sicurezza o una voglia di misurarsi con qualcosa di diverso, può essere un cambiamento. Ricordo la svolta di Sarri che passò dal 4-3-1-2 al 4-3-3 che portò a un’uscita dalla crisi. Pochi gol segnati? Io credo che Conte si aspettasse qualcosa di più dai nuovi”.

De Magistris a Terzo Tempo: “Conte con più competizioni va in affanno, contro l’Atalanta sarà una partita fondamentale”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Da come è stata esposta la vicenda del rinvio a giudizio, ci sono tutti gli elementi per il pieno convincimento del giudice per un parere favorevole nei confronti del presidente De Laurentiis.

Napoli? Tenendosi razionali, la classifica è buona. Per Conte penso che venga fuori un punto debole, con più competizioni va in affanno. Adesso con gli infortuni, una caduta di tensione che ci sta l’anno dopo lo scudetto, diventa fondamentale la partita di domani con l’Atalanta per vedere se c’è compattezza di un gruppo.

C’è stata nelle scorse ore una novità importante. Il presidente della Regione Campania uscente Vincenzo De Luca ha sottoposto degli interrogativi sulla Coppa America a Bagnoli. Napoli può ormai ospitare qualsiasi evento internazionale. Ma bisogna farle rispettando le regole. Sono state fatte delle grandi forzature e non vorrei che queste stesse forzature, incompetenze e anche altro, potrebbero mettere a rischio un evento internazionale”.