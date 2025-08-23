INTERVISTE

LE INTERVISTE – De Bruyne: bello iniziare così la mia nuova avventura

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 22 sec read

Si è presentato con un gol alla prima in Serie A, Kevin De Bruyne è stato il grande protagonista di giornata contro il Sassuolo. Il belga ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara del Mapei Stadium. “Bello iniziare in questo modo, è stato sicuramente importante. Molto diverso qui il modo di lavorare, io devo adattarmi al gruppo e non io a loro. Potevamo fare anche meglio oggi, ma va replicato quanto è stato fatto lo scorso anno”.

Vincenzo Letizia

