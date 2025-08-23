BREVI

Serie A, risultato ad occhiali tra Genoa e Lecce

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 1 min read

Inizia con un punto il cammino nella Serie A 2025/2026 per il Genoa e il Lecce, che al Ferraris si annullano in una sfida non esattamente densa di occasioni da gol. La migliore organizzazione della compagine salentina limita le occasioni dei padroni di casa a situazioni rare e in ripartenza. E quando arrivano a calciare, ci pensa sempre Falcone. Un punto per Vieira e Di Francesco al termine dei primi 90 minuti della loro stagione.

E dire che il primo tempo era stato vivace, pur senza reti. I salentini se la sono giocata a viso aperto sin dall’avvio, provando a mettere in difficoltà i padroni di casa in più di un’occasione, anche se la palla gol più nitida è capitata sui piedi di Valentin Carboni, che con un sinistro di prima intenzione ha sfiorato la rete del vantaggio, ma Wladimiro Falcone è stato bravissimo a dirgli di no con una super parata bassa.
Nella ripresa il copione dell’incontro è stato molto simile, con il Lecce però generalmente più guardingo, se si eccettua un altro buonissimo approccio al rientro in campo. E sono stati i calciatori di casa quelli più minacciosi, anche se stavolta non è servito neanche sporcarsi i guanti a Falcone per evitare guai. La situazione più nitida è stata una punizione di Stanciu che non ha centrato lo specchio della porta.

Vincenzo Letizia

