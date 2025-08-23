LA PARTITA – Sassuolo – Napoli 0-2: Sassuolo dominato, Conte vince

Ricominciamo. Il Napoli lo fa come aveva finito la passata stagione, vincendo 2-0 in casa del Sassuolo e con l’asse del gol scudetto Politano-McTominay che segna la prima rete dell’annata azzurra al minuto 17. Ma al Mapei non c’è Smorfia che tenga, solo un sorriso sul volto tirato di un Conte mai fermo nella sua area tecnica e poi le braccia larghe di Scott sotto il settore ospiti. Il primo abbraccio. Lui ricambia con un bacio e lo lancia a due mani ai suoi tifosi, ma il primo sussulto lo regala dopo nemmeno 30 secondi di partita l’uomo più atteso: Kevin De Bruyne. Trentaquattro anni e 56 giorni di campione – il giocatore di movimento più anziano a esordire da titolare nel Napoli dal 94/95 – che cerca la porta ma calcia alto e lascia in gola l’urlo ai napoletani. Ma la gioia è solo rimandata. Il belga è il pezzo pregiato del mercato da campioni d’Italia e Conte plasma il suo Napoli per lui, lo piazza nella folta linea a quattro dietro a Lucca e l’ex City prova ad ambientarsi il più in fretta possibile. La classe c’è, la vocazione al sacrificio indietro pure, un paio di appoggi orizzontali sbagliati nel primo tempo aggiungono pepe e un filo di apprensione ma sono senza conseguenze. E comunque è la vecchia Manchester che illumina questa prima del Napoli.

McTominay è la solita garanzia ed è lui che con un colpo di testa porta avanti Conte al 17’. Ci riprova cinque minuti più tardi, complice un erroraccio di Pinamonti che poi chiede scusa per lo svarione, ma niente doppietta. Nemmeno nel primo minuto di recupero, quando a opporsi è la traversa. Nel primo tempo Conte rischia poco o niente ma che spavento per i circa 9 mila tifosi del Napoli al 36’: Meret rischia tantissimo (troppo) sulla pressione di Pinamonti che devia il suo rinvio ma lontano dalla porta. La prima vera conclusione del Sassuolo arriva al 43’ ed è sul piede di Doig: stavolta Meret blocca in due tempi. Secondo tempo, secondo gol del Napoli. De Bruyne delizia direttamente da calcio di punizione; saltano sia Di Lorenzo sia Lucca ma nessuno tocca quel pallone che rimbalza a pochi centimetri dalla linea di porta e lì finisce al 57’. Turati, non impeccabile, a quel punto non può nulla e al Mapei si urla un unico nome: Kevin.