LE INTERVISTE – Napoli, Conte: “Siamo partiti bene, lo spirito è giusto. Mi sono basato sulle certezze”

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 1 min read

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. “C’è sempre spazio per migliorare. La partita oggi fin dall’inizio l’abbiamo affrontata con il piglio giusto, volevamo dare subito un’impronta e mi sto ancora basando su certezze dello scorso anno poi cercando di inserire i nuovi. Oggi c’era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta di far convivere i tre dello scorso anno e Kevin. E’ da poco che stiamo lavorando e si sono viste cose interessanti. Nella costruzione potevamo velocizzare e andare in verticale, a volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto”.

McTominay è quasi una seconda punta.
“Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori, Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante e ha anche il tiro da fuori. Il gol è una situazione che proviamo in allenamento, bravo anche a Politano e al movimento di Lucca. De Bruyne ha caratteristiche diverse, gli piace manovrare e difficilmente attacca l’area di rigore e cerchiamo di coprire tutte le zone”.

Oriali ha dato l’Inter in pole position, lei come la vede?
“Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972.

