LE INTERVISTE – Sassuolo, Grosso: “Contento della prestazione, forse potevamo essere più coraggiosi”

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 41 sec read

L’analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli: “Sicuramente si poteva fare qualcosa di più, ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Per noi non era facile, abbiamo scoperto il livello che c’è. Siamo stati dentro la gara, abbiamo sofferto e saputo soffrire. Sono contento di come i ragazzi sono stati in campo, anche in dieci. Dobbiamo portarci dietro questo filo conduttore di questa gara, abbiamo le qualità per raggiungere il nostro obiettivo”.

Il centrocampo ha sofferto di più?
“Non era facile per noi, sappiamo che possiamo migliorarci e arrivano altri ragazzi che ci aiutano a migliorare. Sicuramente potevamo essere più coraggiosi per portare la palla più pulita davanti, abbiamo speso comunque tanti energie contro una squadra forte e matura. Lasciamo il risultato ma ci teniamo la prestazione”.

Vincenzo Letizia

