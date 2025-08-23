COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – McTominay e De Bruyne, subito a referto!

Eduardo Letizia 23 Agosto 2025 0 1 min read

Meret 5.5 – Qualche rischio su giro palla e una presa mancata su tiro di Muharemovic.

Di Lorenzo 6 – In controllo sulla sua corsia, oggi fa da scudiero ad un Politano più intraprendente.

Rrahmani 6 – Pochi affanni, buone chiusure.

Juan Jesus 6.5 – Tranquillo e preciso.

Olivera 6 – Gioca molto bloccato, forse troppo.
(Spinazzola s.v.)

Politano 6.5 – Assist per il gol di McTominay e il solito lavoro incessante nelle due fasi.
(Neres s.v.)

Anguissa 6.5 – Ottimo nelle transazioni tra azioni difensive ad offensive e prezioso lavoro da equilibratore.

Lobotka 6.5 – Si abbassa spesso ad iniziare, con qualità, l’azione in mezzo ai difensori ed è in moto continuo in fase di non possesso.

De Bruyne 7 – Con una parabola maligna trova il primo gol in Italia e, nel corso del match, dimostra di vedere corridoi e sviluppi delle azioni da giocatore di altro livello, pur non essendo ancora al top della forma.

McTominay 7.5 – Suo il primo gol della stagione azzurra. Trova pure una traversa, nell’arco di una prestazione di gran qualità ed efficacia.
(Vergara s.v.)

Lucca 5.5 – Poco coinvolto nel gioco della squadra, non trova mai modo di rendersi pericoloso. Non gli manca, certo, la voglia e l’impegno.
(Lang s.v.)

