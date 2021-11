NAPOLI-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: Tornano Fabian, Insigne e Osimhen

Di seguito, le scelte di formazione di Spalletti e Tudor per la gara delle 18, valevole per la dodicesima giornata di campionato, per Napoli e Verona che si affronteranno allo stadio ‘Diego Armando Maradona’

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

VERONA: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone