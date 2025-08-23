BREVI

Infortunio Immobile, Bologna in ansia

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 23 sec read

Brutte notizie per Italiano. Immobile è stato costretto al cambio per infortunio nel corso di Roma-Bologna. Al minuto numero 31, l’ex capitano della Lazio ha lasciato il campo per un problema di natura muscolare. Al suo posto è subentrato Castro.

Attenzione, dunque, alle condizioni di Ciro Immobile. Si attenderanno gli esami strumentali per capire la natura dell’infortunio dell’attaccante campano. Italiano incrocia le dita e spera in un nulla di grave, ma la sensazione è che possa trattarsi di uno stop non brevissimo.

Vincenzo Letizia

