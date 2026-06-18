Intrigo portieri: il Napoli piomba su Vicario, ma la Juventus valuta Milinkovic-Savic

La Juventus, che vuole cedere Di Gregorio e ha bisogno di rimpiazzarlo, sta valutando più profili. È in vantaggio per Vicario dopo la frenata alle trattative per la prima richiesta (in realtà era Alisson ma poi il Liverpool ha deciso di tenerlo) di Luciano Spalletti, Emiliano Martinez, che l’Aston Villa vuole cedere per non meno di 15 milioni di euro. Una cifra che, sommata all’accordo di massima col giocatore per un triennale da 5,5 milioni a stagione, sta spingendo la dirigenza della Continassa a vagliare alternative più economiche.
In questo scenario di attesa si è inserito il Napoli. Gli azzurri hanno fatto un sondaggio per Vicario, individuando nell’ex Empoli il profilo ideale in caso di possibili uscite tra i portieri. E tra queste potrebbe proprio esserci Vanja Milinkovic-Savic, scrive la Gazzetta dello Sport: il serbo classe 1997 è nel dossier della dirigenza juventina se non dovessero arrivare il Dibu o Vicario stesso.
L’inserimento dei bianconeri su Milinkovic-Savic potrebbe incastrarsi alla perfezione nel domino dei portieri: se il Napoli decidesse di liberare il gigante serbo per fare spazio a Vicario, la Juventus prenderebbe il fratello di Sergej come opzione d’esperienza e personalità, risolvendo i problemi di budget ed evitando di assecondare le pretese economiche dell’Aston Villa per Martinez.
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