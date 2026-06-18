Intrigo portieri: il Napoli piomba su Vicario, ma la Juventus valuta Milinkovic-Savic

La Juventus, che vuole cedere Di Gregorio e ha bisogno di rimpiazzarlo, sta valutando più profili. È in vantaggio per Vicario dopo la frenata alle trattative per la prima richiesta (in realtà era Alisson ma poi il Liverpool ha deciso di tenerlo) di Luciano Spalletti, Emiliano Martinez, che l’Aston Villa vuole cedere per non meno di 15 milioni di euro. Una cifra che, sommata all’accordo di massima col giocatore per un triennale da 5,5 milioni a stagione, sta spingendo la dirigenza della Continassa a vagliare alternative più economiche.