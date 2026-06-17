“Un Calcio alla Radio” con Francesco Di Somma, Ciro Troise e Leonardo Zullo

Giovanni Scotto: “Allegri al Napoli va sostenuto, sfaterà miti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Giovanni Scotto: “Allegri sta lavorando per il Napoli. Non c’è bisogno di una firma sul contratto per lavorare. Il mister ha tutte le capacità di fare il suo lavoro. Ha qualche aspetto utile alla causa del Napoli, come la valorizzazione dei giovani. La squadra che vince è quella che diverte sempre. Trovare un allenatore che abbina successi e bel gioco è difficile, penso solo a Luis Enrique e altri allenatori di prestigio. Conte non si è distinto per il gioco spettacolare. Allegri va incoraggiato e sostenuto. Ha quel modo di ironico di dire la verità e di porsi. Saprà sfatare i miti rendendosi simpatico ai tifosi del Napoli”

Vincenzo Credendino: “De Bruyne via dal Napoli? Ecco come stanno le cose. Vi svelo la difesa di Allegri”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Vincenzo Credendino: “Con Gutierrez e Spinazzola, il profilo ideale per fare cassa può essere Olivera. Però poi sommando fonti vicine al calciatore, emerge calma. C’è apertura sulla valutazione di proposte, ma non c’è nessun mal di pancia all’orizzonte. Resta tranquillità di base. Come si sta muovendo il Napoli sul mercato? Il Napoli deve fare di necessità virtù. C’è Khalaili, c’è Kovar, ma non si prevedono stratosferiche rivoluzioni. Le esigenze sono l’esterno basso a destra, il portiere e un centrale. Su De Bruyne e Anguissa? Sono grandi personalità, sono situazioni contrattuali da risolvere. Se dovesse arrivare Rabiot e dovesse restare Vergara, allora mi aspetterei l’uscita di KDB e Anguissa. De Bruyne è stato anche abbastanza chiaro. Il Napoli non si strapperebbe i capelli per un suo addio. Dall’America può arrivare un’offerta anche importante, ma ci risulta che Allegri sarebbe felice di andare avanti con lui. Rabiot non significherebbe un importante sforzo economico. La situazione di Merete e Milinkovic-Savic? Forse il dualismo ha dato più fastidio Alex che Vanja. Meret è stimato da Allegri, ma il suo contratto complica la situazione. Vuole garanzia per giocare titolare e per un rinnovo. Kovar può fare anche il secondo dietro Meret. Qualora il rinnovo con Meret non si realizzasse, si può pensare ad un doppio addio. Gila? Lo voleva Allegri al Milan, ma anche il Napoli prima di Max. La situazione Rafa Marin rappresenta un approfondimento, perché ad oggi risulta che il Napoli voglia puntarci. I difensori del Napoli potrebbero essere Gila, Rafa Marin, Buongiorno e Rrahmani “

Paolo Cuozzo: “Restyling stadio Maradona: ecco come cambia con 200 milioni di euro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Paolo Cuozzo del Corriere del Mezzogiorno: “Il 31 luglio il Comune depositerà il progetto del Maradona con la copertura finanziaria di 200 milioni di euro per il restyling. Il futuro del Maradona sarà senza pista d’atletica. Indipendentemente dagli Europei del 2032, lo stadio sarà rifatto. Sindaco e presidente della Regione diventano subcommissari per il restyling dello stadio. Napoli è più avanti di altre città. Milano ha degli accordi, ma non decollano i lavori; Roma è in fase di startup e ci sono altri stadi meno grandi del Maradona. La candidatura va formalizzata entro fine luglio, con i 200 milioni di euro si allungherà il secondo anello coprendo il primo anello, ci saranno gli skybox e saranno riaperti i parcheggi sotterranei, con circa 300 posti auto”

Linton Johnson: “Vi spiego perché voglio donare i canestri al campo di Marano”



A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Linton Johnson: “Un ragazzo mi ha mostrato il video dei bambini di Marano con il campo senza canestri. Ma senza canestro come si fa? Appena l’ho visto, ho voluto fare qualcosa. Ho preso questo impegno. Quando siamo stati a Marano, mi hanno detto che avrebbero già montato i canestri. Io però voglio tornare. Quello che voglio comunicare è dare fiducia ai ragazzi, per tenersi in forma. Quando vedi un ragazzo usa il telefono, non fa nulla e non crea socialità. Cosa si dovrebbe fare per aiutare i ragazzi? Nella cultura americana, bisogna fare sport. La storia di Get In Game è avere la capacità di essere forte davanti agli ostacoli, bisogna provare, bisogna mettersi in gioco. È sbagliato quando le mamme dicono che non bisogna sudare! Bisogna correre, bisogna sudare. I ragazzi devono studiare, ma devono anche giocare e fare sport. Il Napoli con Repesa è in buone mani? Sì, certo. Io supporto il Napoli, c’è anche Avellino in B1, c’è la Juve Caserta in A2, c’è anche Sarno. Sono tutti in buona compagnia”

Mario Fabbroni: “Scambio Lucca-Gila? Vi dico la mia. Al Mondiale vedo bene il Marocco”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Chi sacrificherei per Gila della Lazio? C’è da fare un ragionamento. Sacrificando Lucca, pagato circa 40 milioni…ma allora quanto vale Gila? La Lazio accoglierebbe anche bene l’attaccante, ma Lucca può aspirare anche ad altre collocazioni sul mercato. Il Mondiale? Il Marocco lo vedo bene, è bello da vedere. Il secondo giro è fondamentale per qualche big che deve premere l’acceleratore. Squadre come Spagna, Olanda, Belgio, devono fare i tre punti per ripararsi dalla terza giornata. Il Portogallo? Credo che ci sia questa risposta di Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Il Portogallo è pieno di talento. C’è già stata la giornata dedicata ai bomber, con Mbappè, Messi, Haaland. In questo campionato del Mondo si rimettono al centro gli attaccanti”