LE INTERVISTE – Napoli, McTominay: “Dovevamo cominciare con questa testa, un onore giocare con De Bruyne”

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 21 sec read

Le parole di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. “C’eravamo già detti di cominciare con questa testa, ottenere i tre punti su un campo difficile ed è questa la cosa che più conta. E’ un onore avere in squadra De Bruyne, sono io a dover imparare da lui e non viceversa”.

Hai un soprannome anche per De Bruyne?
“No no, c’è ancora tempo”.

Vincenzo Letizia

