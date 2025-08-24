ANTICIPI DI A DEL SABATO – Prima giornata: clamoroso a San Siro, la Cremonese batte il Milan 2-1

Il nuovo campionato di serie A che ci porterà ai Mondiali del 2026, si è aperto ieri con gli santicipi della prima giornata. Come da pronostico i campioni d’Italia si sono imposti al Mapei Sttadium di Reggio Emilia per 2-0 sul Sassuolo, grazie alle reti del solito Mc Tominay e di De Bruyne, al primo gol ufficiale in azzuro. Nelle altre tre gare, vittoria della Roma sul Bologna per 1 a 0, pari ad occhiali tra Genoa e Lecce ed infine sconfitta clamorosa del Milan, a San Siro per 1 a 2, ad opera della neo promossa Cremonese. Un brutto ritiorno sulla panchina rossonera, per Max Allegri, che dovrà lavorare sodo per risollevare la squadra. Oggi si giocano altre quattro gare, due alle 18,30 e due alle 20,45. Nel tardo pomeriggio si disputano Cagliari – Fiorentina e Como – Lazio, mentre in serata spazio a Juventus – Parma e Atalanta – Pisa. Domani, chiuderanno la prima giornata gli ultimi due posticipi, ovvero Udinese – Verona e Inter – Torino.