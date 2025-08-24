EDITORIALE – Bel debutto del Napoli al Mapei Stadium, gli azzurri battono con disinvoltura il Sassuolo

Editoriale post Sassuolo.Molto buono il debutto degli uomini di Conte al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I campioni d’Italia ripartono sulla falsariga dell’ultima giornata del campionatoscorso ed a sbloccare lo 0 a 0, manco a dirlo, sempre Lui, Scott Mac Tominay con un colpo di testa su cross di Politano. Che dire, una partenza con nonchalance che fa ben sperare per il futuro, malgrado la grave assenza di Romelu Lukaku. Senza dubbio, l’acquisto più importante del club di De Laurentiis è stato Kevin De Bruyne, per il quale Antonio Conte ha plasmato la squadra, impiegandolo nell’affolato centrocampo a quattro, dietro l’unica punta, ossia Lorenzo Lucca. Il fuoriclasse belga ha subito messo la sua imprinta su questo match, prima sfiorando il gol e poi realizzando la rete del raddoppio, nel secondo tempo, direttamente su punizione con una traiettoria che ha ingannato tutti, difensori e compsagni di squadra ma che è finita dietro le spalle dell’estremo difensore degli emiliani. Come si suol dire la classe non è acqua e questo campione, nonostante i suoi 34 anni, ne ha da vendere. A lui diamo un bel 7 in pagella. Ovviamente, non possiamo esimerci dal premiare lo scozzese, dal gol facile, come migliore in campo. Mc Tominay rappresenta la solita garanzia che assicura, quasi sempre, una sua invenzione che porti alla marcatura, peraltro pesantissima visto che si tratta dell’ottava volta che il numero 8 azzurro sblocca una gara dallo 0 a 0.Rovescio della medaglia per Lucca: molte ombre e pochissime luci nella sua partita, l’attaccante è lì in avanti ma non si fa vedere. Oltre a Mc Fratem un 8 pieno va pure a Matteo Politano.Un cursore che fa tutta la fascia destra a pieni polmoni. Infine, un plauso lo merita l’allenatore leccese, il quale è stato capace di trasformare l’ex attaccante dell’Udinese in una sorta di specchio per le allodole al fine di dare un diversivo alla difesa neroverde, spiazzata da questa mossa e sottomessa da tutte le armi offensive a disposizione a centrocampo.Bravo! La formazione mandata in campo, peraltro con 9 undicesimi della stagione passata ha convinto tutti. Una partita in controllo totale senza mai subire nulla. Conte è riuscito a far coesistere De Bruyne e McTominay dando equilibrio a una rosa che ha tutti le armi per difendere il titolo conquistato e per essere competitiva su tutti i fronti. La musica è cambiata non sarà mai più come quella del dopo terzo scudetto.