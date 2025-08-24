NEWS

Koulibaly non dimentica il Napoli: “Spero vincano un altro Scudetto. Club sempre nel mio cuore”

Vincenzo Letizia 24 Agosto 2025 0 1 min read

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli oggi all’Al Hilal, ha parlato a Gianlucadimarzio.com augurandosi un altro Scudetto per gli azzurri in questa stagione: “Speriamo bene, io lo spero per loro. Parliamo di un grande club con una storia importante che negli ultimi anni ha già vinto due Scudetti. Sarebbe bello se vincessero il terzo, anzi il quinto (ride ndr). Il club e i tifosi ne hanno bisogno e sopratutto questi ultimi lo meritano. Il Napoli è un club che tengo nel cuore, faccio sempre il tifo per loro”.

Il senegalese ha proseguito: “Conte e il suo staff hanno fatto un grande lavoro così come la società che è sempre stata presente. Poi se hai giocatori importanti come Lukaku, Anguissa e di Lorenzo, percepisci ancora che possano fare la differenza. Sono contento per loro, speriamo che lo facciano di nuovo. Una griglia di partenza dal primo al quarto posto? Non lo so, io voglio solo il Napoli al primo posto“.

Parole poi anche su Kevin De Bruyne: “Sono contento che abbia firmato a Napoli. È un top player che ha una grande squadra alle spalle. Gli auguro tante belle cose e che faccia sognare i napoletani”.

Infine un commento su Beukema, neo difensore centrale azzurro: “Per un difensore è sempre molto difficile quando arrivi in Italia. Lui ora deve continuare come a Bologna, dimostrando le sue qualità come difendere bene e giocare con il cuore. Se ascolterà Conte può far molto bene a Napoli”.

Vincenzo Letizia

