Napoli, senti Almeyda sul futuro di Juanlu: “Finché non ci saranno novità resta del Siviglia”

Nel corso della conferenza stampa in vista della seconda giornata di Liga, che vedrà il Siviglia esordire tra le mura amiche contro il Getafe, l’allenatore Matias Almeyda ha risposto a una domanda riguardante il futuro di Juanlu Sanchez, terzino classe 2003 finito nel mirino del Napoli in questa sessione di mercato.
Alla domanda sul possibile trasferimento del giovane esterno, il tecnico argentino detto: “Dato che sono stato anch’io un calciatore, so bene che quando iniziano a circolare voci o ci sono interessamenti concreti da parte di altri club, è normale che un giocatore ci pensi, che venga distratto, anche solo momentaneamente. È umano”.
Almeyda ha poi sottolineato come in questi casi preferisca non dare troppo peso alle indiscrezioni: “Cerco di minimizzare la situazione, evito di addentrarmi troppo in certi discorsi. Credo nelle cose concrete e, finché non c’è nulla di ufficiale o definito, per me Juanlu, come tutti gli altri, resta un calciatore del Siviglia a tutti gli effetti. Si sta allenando regolarmente con il gruppo, con impegno e serietà. Il nostro compito è quello di continuare a dargli fiducia, aiutarlo a crescere e a correggere gli errori. Tutto il resto, al momento, è secondario”.