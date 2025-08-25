IL PUNTO SULLA A – Partite della domenica: vincono Juve e Como, pari in Atalanta – Pisa e Cagliari – Fiorentina

Si sono disputate, ieri, altre quattro partite relative alla prima giornata di serie A; questi i risultati della domenica:

Atalanta vs Pisa 1-1

Cagliari vs Fiorentina 1- 1

Como vs Lazio 2-0

Juventus vs Parma 2-0

Partono, pertanto, col piede giusto i bianconeri di Tudor che si sono sbarazzati dei ducali col classico punteggio all’inglese. Molto positivo anche il debutto, nella nuova stagione, dei lariani di Fabregas, vittoriosi sui biancocelesti di Sarri con l’identico punteggio della Juve. Buon pari dei viola in Sardegna, con i rossoblù dell’esordiente Pisacane, mentre mezzo passo falso della Dea, in casa con il neo promosso Pisa. Il turno si chiuderà,questa sera, con le ultime due gare in programma: alle 18,30 in campo Udinese e Verona, mentre alle 20,45 sarà la volta di Inter vs Torino.