IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A – Partite della domenica: vincono Juve e Como, pari in Atalanta – Pisa e Cagliari – Fiorentina

Armando Fico 25 Agosto 2025 0 38 sec read

Si sono disputate, ieri, altre quattro partite  relative alla prima giornata di serie A; questi i risultati della domenica:

Atalanta vs Pisa 1-1

Cagliari vs Fiorentina 1- 1

Como vs Lazio 2-0

Juventus vs Parma 2-0

Partono, pertanto, col piede giusto i bianconeri di Tudor che si sono sbarazzati dei ducali col classico punteggio all’inglese. Molto positivo anche il debutto, nella nuova stagione, dei lariani di Fabregas, vittoriosi sui biancocelesti di Sarri con l’identico punteggio della Juve. Buon pari dei viola in Sardegna, con i rossoblù dell’esordiente Pisacane, mentre mezzo passo falso della Dea, in casa con il neo promosso Pisa. Il turno si chiuderà,questa sera, con le ultime due gare in programma: alle 18,30 in campo Udinese e Verona, mentre alle 20,45 sarà la volta di Inter vs Torino. 

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Il punto sulla A- 27esima giornata, cade ancora il Milan , successi per Torino, Bologna e Roma

Continua il periodo nero del Milan che ieri, nel 27esimo turno di serie A, ha perso con la Lazio per 1 a 2 nell’ultimo minuto […]

3 Marzo 2025 0 29 sec read

Il punto sulla A dopo la trentaquattresima giornata

Mai campionato di massima serie fu più avvincente ed emozionante di questo. A quattro giornate dal temine tutto resta ancora in gioco, sia per quanto […]

23 Aprile 2018 0 1 min read

IL PUNTO SULLA A dopo la prima di ritorno

La ventesima giornata di serie A, apertasi venerdì con il  pareggio per 1 a 1 tra Torino e Fiorentina, è stata caratterizzata dai successi delle […]

1 Febbraio 2021 0 1 min read

IL PUNTO SULLA A dopo il 17esimo turno

Fatta eccezione per il posticipo di questa sera tra le due compagini liguri Spezia e Sampdoria, ieri è andata in archivio la diciassettesima giornata di […]

11 Gennaio 2021 0 48 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui